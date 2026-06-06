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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحكومة تعلن تفاصيل بيع أدوات دين محلية بـ185 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

رفع  البنك المركزي المصري ؛ من حجم طرح أدوات دين محلية خلال الأسبوع الجاري  بمعدل 15 مليار جنيه وذلك على أساس شهري.

ويسعي البنك المركزي بشكل دوري؛ العمل على طرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسب ما ذكرته نشرة الإكتتاب المستهدفة خلال الأسبوع الجاري والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة؛ لدعم الموازنة العامة؛ نيابة عن وزارة المالية

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، قيمة إجمالية تبلغ 185 مليار جنيه بما يساوي 3.57 مليار دولار، ومقارنة 170 مليار جنيه بما يعادل 3.174 مليار دولار تم بيعها في الشهر الماضي.

توزيعات أدوات الدين

وثبت البنك المركزي المصري من حجم بيع أذون خزانة وتحديدًأ من آجال "91 و273 و 182 و 364 يوما" بقيمة تبلغ 150 مليار جنيه بتراجع بلغ 10 مليارات  جنيه عن الشهر الماضي.

ومن المستهدف طرح  الأذون" في مزادين اثنين" الأول غدا الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر طرح أذون خزانة 91 و 273 يوماً بقيمة 55 مليار جنيه اعتباراً من غدٍ الأحد دون تغير عن الأسبوع الماضي.

وسيتم طرح مزاد آخر، يوم الخميس المقبل، يتضمن بيع أجل 182 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، وأجل 364 يومًا بقيمة 70 مليار جنيه، بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه .

ورفع البنك المركزي المصري من حجم طرحه لسندات خزانة ذات العائد الثابت، بمقدار 16 مليار جنيه عن الشهر الماضي؛ ليصل مجمل المستهدف بيعه من استحقاقات الخزانة بالعملة المحلية بقيمة 30 مليار جنيه 

وتتضمن سندات ذات عائد ثابت تبلغ 30 مليار جنيه تتضمن استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 5 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 25 مليار جنيه، بالإضافة لاستحقاق 3 سنوات  ذو عائد متغير بقيمة 5 مليارات جنيه.

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