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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب صعوده .. أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 22-7-2026

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

ارتفع سعر الذهب في مصر مُتأثرًا بارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا، على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وسط تنامي الآمال بإحراز تقدّم في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 

يقدم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-7-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4084 دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5053 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5895 جنيهًا بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6737  جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 47.160  ألف جنيه

وخفض عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

 «دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.

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