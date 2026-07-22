مخاوف الحرب تخنق الملاحة في مضيق هرمز وسط تراجع حاد لعبور السفن

أظهرت بيانات الشحن البحري أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز تراجع مجددًا، في ظل استمرار المخاوف الأمنية مع تواصل الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات شركة كبلر لتتبع حركة الشحن البحري أن إجمالي عدد سفن شحن السلع التي عبرت المضيق بلغ 3 سفن امس الثلاثاء، انخفاضًا من 4 سفن في اليوم الاسبق.

وأوضحت البيانات أن سفينة الشحن العام “كايزر” غادرت المضيق وهي محملة بالبضائع، في حين دخلت سفينة نقل البضائع السائبة “إتش 7 إس إم بي 8” المضيق وهي فارغة، ما يعني أنها ستقوم بتحميل شحنة داخل منطقة الخليج.

وأضافت شركة كبلر أن السفينة “هسين أوشن” دخلت المضيق يوم الثلاثاء وهي تحمل زيت أولين النخيل المكرر.

ولم تُرصد أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال تعبر مضيق هرمز امس الثلاثاء.

وقال الجيش الأمريكي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إنه نفذ أحدث ضرباته على إيران، في الليلة الحادية عشرة على التوالي من الهجمات الأمريكية.

وفي البحر الأحمر، غيرت ناقلتا نفط تحملان خامًا سعوديًا ومتجهتان إلى آسيا مسارهما يوم الثلاثاء أثناء توجههما نحو مضيق باب المندب، بعد تهديدات من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، التي تعهدت بفرض حصار على شحنات النفط السعودية ومنع مرورها عبر المضيق.

ويشير ذلك إلى اتساع نطاق الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، واحتمال تعطيله لحركة الملاحة عبر اثنين من أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة.

كما أبلغت جماعة الحوثي شركات الشحن بعدم تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية، وإلا فإنها قد تصبح أهدافًا لهجمات، وذلك وفقًا لرسالة بريد إلكتروني أرسلتها الجماعة إلى شركات الشحن.