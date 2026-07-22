قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تكشف تعرض موظفين بسفارة فرنسا في طهران لعمل ترهيبي
سكولز: لم يكن أحد يشجع الأرجنتين في نهائي المونديال سوى الأرجنتينيين
مسؤول أمريكي: عدد الجنود الأمريكيين المصابين في الحرب مع إيران تجاوز 500 جندي
القاهرة 39.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026
حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في القاهرة والمحافظات
فتح باب التقدم الإلكتروني لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين .. اليوم
فينيسيوس جونيور يظهر لأول مرة بعد الإجراء التجميلي بصورة عبر إنستجرام
الكهرباء تتحدى موجة الحر.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف الأحمال
الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينتين ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في ميناء أوديسا
روبيو: واشنطن منفتحة على الحوار لكن إيران غير جادة في المفاوضات
نظر استئناف التيك توكر «كروان مشاكل» على حكم حبسه سنتين .. اليوم
ثروة مدفونة ومعركة لا تهدأ .. كواليس صراع «الدّهابة» في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مخاوف الحرب تخنق الملاحة في مضيق هرمز وسط تراجع حاد لعبور السفن

مخاوف الحرب تخنق الملاحة في مضيق هرمز وسط تراجع حاد لعبور السفن
مخاوف الحرب تخنق الملاحة في مضيق هرمز وسط تراجع حاد لعبور السفن
أ ش أ

 أظهرت بيانات الشحن البحري أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز تراجع مجددًا، في ظل استمرار المخاوف الأمنية مع تواصل الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات شركة كبلر لتتبع حركة الشحن البحري أن إجمالي عدد سفن شحن السلع التي عبرت المضيق بلغ 3 سفن امس الثلاثاء، انخفاضًا من 4 سفن في اليوم الاسبق.

وأوضحت البيانات أن سفينة الشحن العام “كايزر” غادرت المضيق وهي محملة بالبضائع، في حين دخلت سفينة نقل البضائع السائبة “إتش 7 إس إم بي 8” المضيق وهي فارغة، ما يعني أنها ستقوم بتحميل شحنة داخل منطقة الخليج.

وأضافت شركة كبلر أن السفينة “هسين أوشن” دخلت المضيق يوم الثلاثاء وهي تحمل زيت أولين النخيل المكرر.

ولم تُرصد أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال تعبر مضيق هرمز امس الثلاثاء.

وقال الجيش الأمريكي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إنه نفذ أحدث ضرباته على إيران، في الليلة الحادية عشرة على التوالي من الهجمات الأمريكية.

وفي البحر الأحمر، غيرت ناقلتا نفط تحملان خامًا سعوديًا ومتجهتان إلى آسيا مسارهما يوم الثلاثاء أثناء توجههما نحو مضيق باب المندب، بعد تهديدات من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، التي تعهدت بفرض حصار على شحنات النفط السعودية ومنع مرورها عبر المضيق.

ويشير ذلك إلى اتساع نطاق الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، واحتمال تعطيله لحركة الملاحة عبر اثنين من أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة.

كما أبلغت جماعة الحوثي شركات الشحن بعدم تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية، وإلا فإنها قد تصبح أهدافًا لهجمات، وذلك وفقًا لرسالة بريد إلكتروني أرسلتها الجماعة إلى شركات الشحن.

بيانات الشحن البحري مضيق هرمز الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

أحداث نهائي كأس العالم

قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟

أسعار الدواجن

حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات .. منتجى الدواجن والزراعة يكشفان مفاجآت صادمة

مشغولات ذهبية

عيار 21 يقترب من 6 آلاف .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. بشرى للطلاب بشأن نسب النجاح والمجاميع

حالة الطقس

ذروة الصيف تبدأ الآن .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

ترشيحاتنا

Redmi Watch 6 Active

كشفت تسريبات تقنية عن المواصفات والأسعار الرسمية لساعتي Redmi Watch 6 قبل الإطلاق

ترامب

سياسات ترامب تضرب وظائف قطاع السيارات والطاقة النظيفة

سيارات BMW بـ ChatGPT

بي إم دبليو تحول ChatGPT إلى بائع سيارات بطريقة مبتكرة

بالصور

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة في المنزل .. حلوى كريمية بمذاق غني

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة
طريقة عمل بودنج الشوكولاتة
طريقة عمل بودنج الشوكولاتة

بإطلالة صيفية ناعمة.. ساندي تخطف الأنظار بنظارة عصرية ولمسات أنيقة | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم السقا وياسمين عبد العزيز خلي بالك من نفسك

السقا ولبلبة
السقا ولبلبة
السقا ولبلبة

مخاطر خفية في البحر المتوسط تهدّد المُصيفين .. قناديل البحر وبكتيريا آكلة للحوم

مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط
مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط
مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد