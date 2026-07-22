نظر استئناف التيك توكر «كروان مشاكل» على حكم حبسه سنتين .. اليوم

تنظر محكمة جنح مستأنف إسكندرية الاقتصادية، استئناف التيك توكر المعروف باسم "كروان مشاكل" على حكم حبسه سنتين وكفالة 50 ألف جنيه وتغريمه 200 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة.

وكانت المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية، قضت برئاسة المستشار أحمد فوزى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسمين العناني والمستشار خالد أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد وسكرتارية المحكمة محمد شعبان وعبد الله سعيد بقبول المعارضة شكل وفي الموضوع بتاييد الحكم المعارض عليه بمعاقبة المتهم كروان مشاكل بالحبس مع الشغل سنتين مع الشغل وكفالة 50 ألف جنيه وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات في اتهامه بنشر مقطع فيديو خادش للحياء والقيم.

وقرّرت نيابة الشئون الاقتصادية بالإسكندرية، إحالة المتهم وشهرته كروان مشاكل إلى محكمة جنح الاقتصادية لمحاكمته، لاتهامه بنشر مقطع فيديو من خلال حساب منشأ على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك من شأنه خدش الحياء العام.

