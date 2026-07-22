محاكمة 62 متهما بخلية الدعم المالي للإخوان في الهرم.. الأحد

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، الأحد المقبل الموافق 26 يوليو 2026، محاكمة 62 متهما، في القضية رقم 54074 لسنة 2025 جنايات الهرم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة انضمام المتهمين لجماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين جميعا بتمويل الإرهاب، ووجه لبعضهم اتهامات بحيازة مطبوعات تحريضية.