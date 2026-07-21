

تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-7-2026، في البنوك العاملة في مصر .

أسعار الدولار اليوم

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 21-7-2026 ، 58.15 جنيه للشراء، و58.36 جنيه للبيع.



سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 58.21 جنيه للشراء، و58.41 جنيه للبيع.



سعر صرف اليورو

سعر اليورو في بنك نكست 58.17 جنيه للشراء، و58.39 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية 58.16 جنيه للشراء، و58.37 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنوك

سعر اليورو في بنوك:"قناة السويس و HSBC، وبنك مصر، والبنك العقاري المصري العربي والمصري الخليجي، والمصرف العربي الدولي، وبنك التنمية الصناعية سجل 58.15 جنيه للشراء، و58.37 جنيه للبيع.



و في بنوك:"البركة، وبنك أبوظبي التجاري: سجل 58.13 جنيه للشراء، و58.34 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك ميد 58.13 جنيه للشراء، و58.46 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي 57.99 جنيه للشراء، و58.32 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 58.07 جنيه للشراء، و58.28 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك أبوظبي الأول مصر 58.09 جنيه للشراء، و58.32 جنيه للبيع.



سعر اليورو في كريدي أجريكول وبنك الكويت الوطني سجل 58.11 جنيه للشراء، و58.32 جنيه للبيع.



وفي بنك فيصل الإسلامي سجل سعر اليورو 58.03 جنيه للشراء، و58.24 جنيه للبيع.



سعر اليورو في المصرف المتحد سجل 57.86 جنيه للشراء، و58.36 جنيه للبيع.