قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تكشف تعرض موظفين بسفارة فرنسا في طهران لعمل ترهيبي
سكولز: لم يكن أحد يشجع الأرجنتين في نهائي المونديال سوى الأرجنتينيين
مسؤول أمريكي: عدد الجنود الأمريكيين المصابين في الحرب مع إيران تجاوز 500 جندي
القاهرة 39.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026
حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في القاهرة والمحافظات
فتح باب التقدم الإلكتروني لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين .. اليوم
فينيسيوس جونيور يظهر لأول مرة بعد الإجراء التجميلي بصورة عبر إنستجرام
الكهرباء تتحدى موجة الحر.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف الأحمال
الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينتين ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في ميناء أوديسا
روبيو: واشنطن منفتحة على الحوار لكن إيران غير جادة في المفاوضات
نظر استئناف التيك توكر «كروان مشاكل» على حكم حبسه سنتين .. اليوم
ثروة مدفونة ومعركة لا تهدأ .. كواليس صراع «الدّهابة» في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
خالد يوسف

حرصًا على أداء العبادات في أوقاتها الفضيلة، يحرص كثير من المسلمين على متابعة مواقيت الصلاة اليومية بدقة، حيث تكتسب هذه المتابعة أهمية خاصة امتثالًا للتوجيه النبوي الكريم الذي جعل "الصلاة على وقتها" من أحب الأعمال، وتأكيدًا للمكانة العظيمة التي تحتلها هذه الفريضة كعماد للدين وركن أساسي في حياة المسلم.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

صلاة الفجر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 4:27 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 1:01 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 4:38 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 7:55 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 9:24 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 4:27 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 1:07 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 4:46 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 8:2 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 9:33 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

صلاة الفجر اليوم بمدينة طنطا في تمام الساعة 4:24 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة طنطا في تمام الساعة 1:02 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة طنطا في تمام الساعة 4:41 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة طنطا في تمام الساعة 7:57 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة طنطا في تمام الساعة 9:28 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

صلاة الفجر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 4:22 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 1:01 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 4:40 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 7:56 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 9:27 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

صلاة الفجر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 4:34 صباحًا

صلاة الظهر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 12:56 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 4:23 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 7:41 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 9:6 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 4:37 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 1:02 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 4:32 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 7:49 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 9:15 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

صلاة الفجر اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 4:37 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 1:00 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 4:28 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 7:46 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 9:11 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 4:40 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 12:55 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 4:17 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 7:36 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 8:58 مساءً.

فضل الصلاة في أوقاتها

أوصى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- معاذ -رضي الله عنه- بتبليغ أهل اليمن بفرضيتها؛ فقال: «فأَعْلِمْهم أن اللهَ قد افتَرَضَ عليهم خمسُ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ».

وقال الفقهاء بأنّ من جحد فرضيّة الصّلوات أو واحدة منها وأنكر وجوبها فقد كفر كُفرًا مُخرجًا من الملّة، وتُقام عليه أحكام المرتدّين ما لم يرجع عن جحوده ويعلنُ توبته، إلّا إذا كان قد دخل حديثًا بالإسلام، ولم يطّلع على أركان الإسلام وفرائضه.

ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺡ مواقيت الصلاة أداء العبادات في أوقاتها الفضيلة الصلاة على وقتها مواقيت الصلاة اليومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

أحداث نهائي كأس العالم

قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟

أسعار الدواجن

حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات .. منتجى الدواجن والزراعة يكشفان مفاجآت صادمة

مشغولات ذهبية

عيار 21 يقترب من 6 آلاف .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. بشرى للطلاب بشأن نسب النجاح والمجاميع

حالة الطقس

ذروة الصيف تبدأ الآن .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

ترشيحاتنا

الرئيس اللبناني في واشنطن

الرئيس اللبناني من سفارة بلاده بواشنطن: يمكن نزع سلاح حزب الله

مخاوف الحرب تخنق الملاحة في مضيق هرمز وسط تراجع حاد لعبور السفن

مخاوف الحرب تخنق الملاحة في مضيق هرمز وسط تراجع حاد لعبور السفن

اليابان:ارتفاع الإصابات بضربات الشمس إلى 287 شخصا

اليابان:ارتفاع الإصابات بضربات الشمس إلى 287 شخصا

بالصور

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة في المنزل .. حلوى كريمية بمذاق غني

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة
طريقة عمل بودنج الشوكولاتة
طريقة عمل بودنج الشوكولاتة

بإطلالة صيفية ناعمة.. ساندي تخطف الأنظار بنظارة عصرية ولمسات أنيقة | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم السقا وياسمين عبد العزيز خلي بالك من نفسك

السقا ولبلبة
السقا ولبلبة
السقا ولبلبة

مخاطر خفية في البحر المتوسط تهدّد المُصيفين .. قناديل البحر وبكتيريا آكلة للحوم

مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط
مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط
مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد