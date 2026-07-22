حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في القاهرة والمحافظات

حرصًا على أداء العبادات في أوقاتها الفضيلة، يحرص كثير من المسلمين على متابعة مواقيت الصلاة اليومية بدقة، حيث تكتسب هذه المتابعة أهمية خاصة امتثالًا للتوجيه النبوي الكريم الذي جعل "الصلاة على وقتها" من أحب الأعمال، وتأكيدًا للمكانة العظيمة التي تحتلها هذه الفريضة كعماد للدين وركن أساسي في حياة المسلم.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

صلاة الفجر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 4:27 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 1:01 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 4:38 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 7:55 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 9:24 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 4:27 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 1:07 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 4:46 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 8:2 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 9:33 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

صلاة الفجر اليوم بمدينة طنطا في تمام الساعة 4:24 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة طنطا في تمام الساعة 1:02 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة طنطا في تمام الساعة 4:41 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة طنطا في تمام الساعة 7:57 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة طنطا في تمام الساعة 9:28 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

صلاة الفجر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 4:22 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 1:01 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 4:40 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 7:56 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمدينة المنصورة في تمام الساعة 9:27 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

صلاة الفجر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 4:34 صباحًا

صلاة الظهر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 12:56 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 4:23 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 7:41 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة قنا في تمام الساعة 9:6 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 4:37 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 1:02 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 4:32 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 7:49 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة أسيوط في تمام الساعة 9:15 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

صلاة الفجر اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 4:37 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 1:00 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 4:28 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 7:46 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 9:11 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

صلاة الفجر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 4:40 صباحًا.

صلاة الظهر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 12:55 ظهرًا.

صلاة العصر اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 4:17 عصرًا.

صلاة المغرب اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 7:36 مساءً.

صلاة العشاء اليوم بمحافظة أسوان في تمام الساعة 8:58 مساءً.

فضل الصلاة في أوقاتها

أوصى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- معاذ -رضي الله عنه- بتبليغ أهل اليمن بفرضيتها؛ فقال: «فأَعْلِمْهم أن اللهَ قد افتَرَضَ عليهم خمسُ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ».

وقال الفقهاء بأنّ من جحد فرضيّة الصّلوات أو واحدة منها وأنكر وجوبها فقد كفر كُفرًا مُخرجًا من الملّة، وتُقام عليه أحكام المرتدّين ما لم يرجع عن جحوده ويعلنُ توبته، إلّا إذا كان قد دخل حديثًا بالإسلام، ولم يطّلع على أركان الإسلام وفرائضه.