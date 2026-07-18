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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 18-7-2026

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
محمد عبد الفتاح

ينشر موقع “صدى البلد”، مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم السبت 18-7-2026 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

- موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:37 صباحاً. 

 - موعد الشروق: في تمام الساعة 6:11 صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 12:55 ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 4:16 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 7:38 مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 9:01 مساءً. 

 مواقيت الصلاة 

وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي؛ لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

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