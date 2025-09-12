محافظ أسوان يتفقد الوحدة الصحية بغرب سهبل لخدمة 10 آلاف نسمة

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الوحدة الصحية بغرب سهيل، والتى تقع على مساحة 800 م2 ، وتم الإنتهاء من أعمال تطويرها فى يوليو الماضى ، ودخولها التشغيل التجريبى.

وخلال الجولة التى رافقه فيها نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة ، بجانب عدد من القيادات التنفيذية والطبيعية.

شدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة الإنتهاء من تركيب كرسى الأسنان الجديد ، مع نهو بعض الأعمال المتبقية من التجهيزات والفرش لتكون الوحدة جاهزة للتشغيل الفعلى الكامل خلال شهر .

وأشار المحافظ إلى أن تطوير الوحدة الصحية بغرب سهيل يمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة حيث تقدم خدمات متكاملة تشمل الكشف الطبى والفحوصات المختلفة ، وخدمات تنظيم الأسرة ، والتطعيمات والأمصال ، إلى جانب متابعة الحمل ، فضلاً عن تخصيص مكتب للصحة لتيسير الإجراءات والخدمات لأهالى غرب سهيل.

جولة محافظ أسوان

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن وحدة غرب سهيل شهدت جهود مكثفة من أجل إعادة قبلة الحياة لها من جديدة لخدمة أكثر من 10 آلاف نسمة من الأهالى بما يضمن تشغيلها بكفاءة عالية وتحقيق الإستفادة القصوى منها .

وشدد محافظ أسوان على أهمية المتابعة المستمرة لمستوى الأداء داخل وحدة غرب سهيل حيث سيتم تنفيذ ذلك بشكل مفاجئ ، مع العمل على سد أى إحتياجات أو نواقص بها ، تواكباً مع تعليمات القيادة السياسية التى تضع صحة المواطن المصرى فى صدارة الأولويات ، وأن أسوان ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز الخدمات الصحية وتوفير بيئة علاجية متكاملة تليق بأهالى هذه المحافظة العريقة .

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة تفقدية لمشروع محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بغرب سهيل ، والجارى تنفيذها بطاقة 3/2 ألف م3 يومياً ، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 350 مليون جنيه حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن نحو 60% للأعمال المدنية.

ويأتى ذلك فى إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".