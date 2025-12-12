حياة كريمة تثمن منح الرئيس السيسي ميدالية أغريكولا من منظمة الفاو تقديراً لجهوده الرائدة

أعربت مؤسسة حياة كريمة عن بالغ تقديرها وتهنئتها لمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "ميدالية أغريكولا"، أرفع أوسمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتي تسلمها بالنيابة عنه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة "الفاو".

وأكدت مؤسسة حياة كريمةk أن هذا التكريم الأممي الرفيع يأتي بمثابة اعتراف دولي مستحق بالرؤية الشاملة والجهود الدؤوبة التي يقودها فخامة الرئيس السيسي لتعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الجوع على المستويين الوطني والإقليمي.

وثمنت المؤسسة ما أوضحه المدير العام لمنظمة "الفاو"، الدكتور شو دونيو، من أن منح هذا الوسام يأتي تقديراً لجهود فخامة رئيس الجمهورية في دعم قضايا الأمن الغذائي ومكافحة الجوع، فضلاً عن تقديم الدعم الإنساني للدول المجاورة التي تعاني من أزمات حادة.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الجوائز والتقديرات تعكس مدى توافق أهداف الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس السيسي مع الأهداف التنموية العالمية، وتؤكد الدور المحوري لـ "حياة كريمة" كأحد الأذرع التنفيذية التي تترجم هذه الرؤية على أرض الواقع، لاسيما فيما يتعلق بتمكين المجتمعات الريفية وتعزيز سبل العيش الكريم والمستدام، والتي يُعد الأمن الغذائي ركناً أساسياً منها.وفي هذا الإطار، تفخر المؤسسة بجهودها المباشرة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية مثل "سبيل"، و "لقمة كريمة"، و"خير وبركة"، التي تهدف كل منهم إلى دعم الأسر الأكثر احتياجاً وضمان وصول الغذاء الأمن والمستدام، فضلاً عن دورها الريادي في تقديم العديد من المساعدات الغذائية والإنسانية لأهالي قطاع غزة، بما يجسد التزام مصر الدائم بدعم الأشقاء.

وجددت مؤسسة حياة كريمة، التزامها الكامل بمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لدعم جهود فخامة الرئيس في تحقيق التنمية الشاملة، وضمان حياة كريمة ومستقبل أفضل لجميع المواطنين.