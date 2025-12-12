14 شهيدا في 24 ساعة .. العاصفة بغزة تحول مخيمات النازحين إلى مقابر مفتوحة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الجمعة باستشهاد 14 مواطنا وانهيار 15 منزلا خلال الـ14 ساعة الماضية جراء العاصفة العميقة والبرد الشديد اللذان يضربان قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن طواقم الدفاع المدني في غزة تواصل عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض.

وأشارت وكالة وفا، إلى أن ستة فلسطينيين توفوا جرّاء انهيار منزل لعائلة بدران في منطقة بئر النعجة شمال غزة، فيما توفي فلسطينيان آخران إثر انهيار جدار في حي الرمال بمدينة غزة مساء اليوم كما توفي فلسطيني أمس عقب انهيار جدار في مخيم الشاطئ.

وأوضحت أن طفل فلسطيني توفي أمس بسبب البرد الشديد في خان يونس، فيما توفي طفلان آخران اليوم نتيجة البرد القارس في مدينة غزة، كما توفي مواطن جرّاء انهيار مبنى سكني، ولا تزال طواقم الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الركام.