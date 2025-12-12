مشروعات 200 فدان بمارينا | الإسكان والمرافق في أسبوع

نشرت الصفحات الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريراً بالفيديوجراف عن أنشطة الوزارة خلال الفترة من 6/12/2025 حتى 11/12/2025.



ففي يوم 11/12/2025 استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لبحث ملفات العمل المشتركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.

وفي مستهل الاجتماع أكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على وتحقيق التكامل بين المدن الجديدة والمحافظة الأم، من خلال تقديم كل الدعم لكل المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة قنا، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق التنمية بصعيد مصر.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد عبد الحليم، عن شكره للمهندس شريف الشربيني، وسعادته بهذا اللقاء، مثمناً التعاون بين الوزارة والمحافظة بكافة الملفات خاصة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ومشيراً إلى الجهود المبذولة في هذا الاطار والتعامل مع المناطق الساخنة.

وتناول اللقاء عرضاً لأهم ما يميز محافظه قنا وعدداً من الفرص الواعدة بالمحافظة التي تسهم في دعم الاقتصاد، حيث تمتلك المحافظة مقومات صناعية وسياحيه وزراعية بجانب عرض الرؤية التنموية بالمحافظة، والرؤية العمرانية والتي تمثل رؤية استراتيجية بكافة القطاعات العمرانية، تتضمن تنمية العمرانية متوازنة بالمراكز والمدن الجديدة للمحافظة.

كما تم استعراض مقترح مشروع قنا الكبرى، حيث تم استعراض المخطط المقترح ودراسة تكامل المرافق والبنية الأساسية والطرق هذا بجانب مناقشة التعاون المشترك ودعم وزارة الإسكان في الوصول إلى إطار متكامل وواضح للتخطيط الاستراتيجي لتكتل قنا الكبرى كقطب تنموي إقليمي جاذب للاستثمارات الخضراء، وتعظيم وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، وغيرها من الملفات المستهدفة ضمن رؤية المحافظة للتنمية العمرانية.

كما ناقش الوزير والمحافظ مقترح لتنمية قرى الظهير الصحراوي، و في هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بتشكيل فريق عمل لدراسة جوانب المشروع ليكون هناك دراسة وافية له تتضمن الرؤية الاقتصادية ونوعية العمران المستهدف في هذه القرى، كما تم استعراض خطة تكامل البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي ضمن مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرات الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات الصيانة ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بتوفير كافة أوجه الدعم بكافة ملفات عمل وزارة الإسكان بمحافظة قنا والتعاون المشترك فيما يخص رؤية المحافظة للتنمية العمرانية، بجانب توفير كافة أوجه الدعم لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم خدمة بأعلى جودة للمواطنين.

كما ترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، حرصاً على حماية المواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة، فضلاً عن أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لعددٍ من محاور العمل بملف تقنين الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة "سلام" وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث شملت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.

وأصدر المهندس شريف الشربينى، حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، شملت التوجيه بحسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع، فضلاً عن رصد التحديات التي ووضع الحلول لها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.

وفي اليوم ذاته، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات مارينا العلمين، ومشروعات مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهازي مدينة العلمين الجديدة، والقرى السياحية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، حرصه على متابعة المشروعات الجارية في مارينا ومدينة العلمين الجديدة، مشدداً على ضرورة العمل على تذليل أي عقبات للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وفقًا للبرامج الزمنية الموضوعة.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مارينا 8 على مساحة 179 فدانا، وتضم مشروعات سكنية "شاليهات وفيلات" بإجمالي 243 مبنى به 917 وحدة، كما تابع موقف تنفيذ شبكات المرافق (مياه شرب – صرف – ري – طرق)، وأعمال شبكة الكهرباء، وأعمال الطرق وتنسيق الموقع وموقف التسليمات.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان دفع الأعمال بالمشروعات والانتهاء منه على أعلى مستوى وفي أسرع وقت لتسليم الوحدات للحاجزين بالتوازي مع الانتهاء من اعمال الطرق في نطاق المشروع.

كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات مارينا 8 M8 by the lake بإجمالي 1183 وحدة "فيلات وعمارات"، والأعمال الجارية في البوغاز المغذي للبحيرات بمساحة بلغ نحو (٨٢٠ ) ألف متر مربع جنوب الطريق الساحلي، وتطوير منطقة الشانزليزيه وتطوير مدخل مارينا 5 .

كما استعرض الاجتماع حجم استثمارات مدينة العلمين الجديدة من عام 2018 حتى الآن، والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالمدينة ومنها الأبراج الشاطئية وأبراج الحي اللاتيني ومنطقة الداون تاون والمدينة التراثية ومزارين ومنطقة الفيلات ووحدات سكن لكل المصريين، وموقف تسليم الوحدات، وفي هذا الصدد أكد الوزير أهمية تسليم الوحدات الجاهزة للتسليم للحاجزين بالمشروعات المختلفة.

وجاء في هذا اليوم، أنه في إطار حرص وزارة الإسكان على تقييم الأداء ومتابعة سير العمل بالجهات التابعة والقائمة على منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالدولة، والاهتمام بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال دفع عجلة العمل للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة لضمان استفادة المواطن من الخدمات بأفضل معايير الجودة، قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث حرص على لقاء العاملين بها للإطلاع على مستوى الأداء بالهيئة والتعرف على كافة أوجه العمل والتحديات التي قد تواجه هم، وذلك بحضور مسئولي الهيئة وقطاع المرافق.

ثم أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في هذا اليوم عن طرح محال ووحدات إدارية ومهنية وصيدليات وقطع أراضٍ بنشاط مخابز بـ5 مدن جديدة للبيع بالمزاد العلني.

وفي يوم 10/12/2025 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسؤولي شركة "cscec" الصينية لمتابعة الموقف التنفيذي بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، والتي تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمكتب الاستشاري للمشروع.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية نظراً لكونه ينفذ للمرة الأولى بمصر، مشدداً على ضرورة الاهتمام البالغ بكافة الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقاً للتصميمات فى المدة المحددة.

وأكد وزير الإسكان، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة المستمرة للمشروع، والوقوف على كافة التفاصيل والموقف التنفيذي للمشروع، وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وتناول الاجتماع عرضاً للموقف التنفيذي للأعمال المتبقية بالمشروع، ومنها أعمال الحماية المدنية بالأبراج ضمن المشروع، حيث وجه الوزير بالتنسيق بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والقائمين على المشروع للانتهاء من كافة الملاحظات النهائية في هذا الشأن.

كما تابع الوزير الموقف التنفيذي للأبراج الإدارية والأبراج السكنية وأعمال تلافي الملاحظات بالمشروع تمهيداً للاستلام النهائي، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للبرج الأيقوني من أعمال التشطيبات الداخلية وأعمال تنسيق الموقع بالإضافة إلى الموقف الخاص بالأبراج الهلالية والتشطيبات الداخلية بعدد من المكونات وتنسيق الموقع فضلاً عن استعراض البرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من الأعمال المتبقية.

وفي هذا الصدد، أكد ممثلو الشركة الصينية الالتزام الكامل بالتوقيتات المحددة وفقاً للبرامج الزمنية، والانتهاء من كافة الملاحظات.

وفي نفس السياق، تابع المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للتشطيبات بالفنادق وتوريد الأثاث اللازم لها والبرنامج الزمني للانتهاء من التشطيبات الداخلية.

كما جاء في ذات اليوم، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وقع بروتوكول تعاون مع بنك "SAIB" لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضى ومتوسطى الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط، وقام بالتوقيع كل من الأستاذة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والأستاذ/ أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك "SAIB".

وفي يوم 9/12/2025 استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد/ ليونيل رابايل، مدير العمليات لدول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي EIB ، والوفد المرافق له، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة وذلك لبحث فرص الاستثمار المستقبلي وأوجه التعاون حول المشروعات المنفذة والمقترحة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة لها، وممثلي الوزارات المعنية.

واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالسيد/ ليونيل رابايل، مثمنًا التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبنك الاستثمار الأوروبي في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث وصل حجم المشروعات الجارية بالتعاون مع البنك إلى نحو 721 مليون يورو، كما أشاد بنتائج التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في العديد من المشروعات الممولة من البنك والتى تخدم الرؤية التي تعمل على تنفيذها الوزارة فيما يخص ملفات التعاون المشترك.

وفي اليوم نفسه، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسئولي قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاع وموقف طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لكافة قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية طروحات الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة للاستفادة منها وتعظيم الموارد والإيرادات لدى الهيئة، في ظل الآليات المتنوعة التي تم وضعها لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها فى المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، مؤكداً الحرص على وجود منتج عقارى تنافسى ومتنوع، وأهمية العمل على استغلال الحوافز التي تم توفيرها للمستثمرين.

وتابع الوزير خلال الاجتماع موقف قطع الأراضي التي تم طرحها للمستثمرين، وموقف التخصيصات للأراضي على بوابة خدمات المستثمرين، بجانب آخر مستجدات طرح الأراضي على بوابة الاستثمار الأجنبي بالدولار من الخارج، وعدد الطلبات المقدمة بالمدن الجديدة للحصول على الفرص المتاحة.

كما استعرض الاجتماع سير العمل بوحدة كبار المستثمرين، وكذلك موقف طروحات الأراضي والوحدات السكنية بمبادرات "مسكن وبيت الوطن" للأراضي و"بيتك في مصر" للوحدات السكنية بالإضافة للطروحات الداخلية.

وناقش الاجتماع آلية العمل بوحدة التحول الرقمي من "حوكمة الإجراءات والرقم القومي الموحد وحصر الشواغل (خدمات – أراضٍ سكنية) والرصد الحضري والتكامل مع الجهات الخارجية"، بجانب الرؤية التخطيطية لعدد من المدن الجديدة، حيث تم تناول المخطط الاستراتيجي والعام لمدينة السويس الجديدة، والمخطط لمنطقة غرب رأس الحكمة.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بأهمية تطوير آليات العمل بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمرار المتابعة لكافة التخصيصات والمشروعات ونسب تنفيذها، مع استمرار طرح الفرص الاستثمارية على المنصات المختلفة والتيسير على المستثمرين، من خلال المنصة تيسيرًا على المستثمرين والمطورين.

وفي هذا اليوم، قدَّم المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التهنئة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وأعرب المهندس شريف الشربينى عن تمنياته للدكتور أشرف صبحى بتحقيق العديد من الإنجازات في المنصب الجديد، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة.

وأكد وزير الإسكان أن هذا الاختيار يعكس مكانة مصر وريادتها فى تولى الكوادر المصرية أرفع المناصب القيادية على المستوى العالمى، الأمر الذى يؤكد الثقة الدولية الكبيرة في الكفاءات المصرية.

ثم استقبل الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمشرف على وحدة الدعم الفني، بعثة البنك الدولي ومُمثلي وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية (SECO)، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة ، لمتابعة ملفات التعاون المشرك ومنها: مشروع منحة الإدارة الحضرية المتكاملة وإدارة الأراضي في مصر، وذلك بحضور مُمثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وفي يوم 8/12/2025 التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد من مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية " Join" بهدف بحث أوجه التعاون والاستثمار بمشروعات المرافق، حيث تعد المؤسسة كصندوق ياباني متخصص في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والنقل والتنمية الحضرية على مستوى العالم، يعمل تحت مظلة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات والسياحة اليابانية (MLIT).

وفي اليوم ذاته، جاء تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، واصل جهاز حدائق أكتوبر، أعمال تمهيد وتنفيذ طبقات الأسفلت بمداخل منطقة 810 عمارات ضمن المبادرة، وذلك تمهيدًا لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بالمشروع، قام المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

كما يجري تنفيذ أعمال طبقات الأسفلت بمشروع ٦٠٧ عمارات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، أحد المشروعات السكنية المهمة الجاري العمل بها داخل المدينة.

وفي الإطار نفسه، جارٍ استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية ضمن مشروع النرجس – سكن لكل المصريين

محور منخفضي الدخل بمدينة ١٥ مايو، الذي يضم 465 عمارة بإجمالي 11,160 وحدة سكنية.

وشدد مسئولو الإسكان على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وسرعة تنفيذ الأعمال، وضمان تنفيذها وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن السيولة المرورية داخل المنطقة.

وجاء بالتقرير في هذا اليوم، أنه تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بكافة المشروعات وملفات عمل الوزارة بمحافظات الجمهورية وفي إطار توجه الدولة في هذا الشأن ، قام وفد من قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق وبرئاسة المهندس مصطفي النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق وبعض قيادات قطاع الإسكان والمرافق ومسئول ادارة الحوكمة بالوزارة بزيارة تفقدية إلى محافظة البحيرة لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات نطاق عمل الوزارة.

ثم في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توفير وحدات سكنية تلبي مختلف رغبات مختلف شرائح الدخل للمواطنين ، وتيسير عملية التقديم للحصول على 25012 وحدة سكنية بالتعاون مع منصة مصر العقارية، تم فتح إمكانية تعديل الـ IBAN للحساب البنكي وصورة بطاقة الرقم القومي بكل سهولة وأمان ومن غير خطوات كثيرة بدءا من اليوم 8 ديسمبر، وذلك فى إطار حرص منصة مصر العقارية الرسمية على ضمان توفير أعلى درجات الشفافية وحماية بيانات المواطنين، حيث كانت بعض البيانات الأساسية مثل بيانات الحساب البنكي (IBAN) والمرفقات الخاصة بالبيانات الشخصية غير متاحة للتعديل في السابق، وذلك ضمن إجراءات تأمينية تهدف إلى منع أي محاولات تلاعب أو استخدام غير قانوني للبيانات.

كما أعلنت منصة مصر العقارية، أنه يتم متابعة خطوات التقديم على الوحدات، وأنه تم تخصيص الخط الساخن 17620 لأي دعم أو استفسار من خلال فريق العمل الخاص بالمنصة.

وفي يوم 7/12/2025 أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تقع تحت ولاية جهازي تنمية مدينتي (بني سويف الجديدة –السادات) وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء ومسئولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة، وذلك بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي اليوم ذاته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف توفيق أوضاع الأراضي يمثل ركيزة أساسية لضبط منظومة إدارة أراضي الدولة، بجانب أهمية سرعة إنهاء الملفات المتعلقة بتقنين الأوضاع، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وصون حقوق الدولة.

وأضاف وزير الإسكان أن الفترة الراهنة تشهد تسارعًا ملحوظًا في معدلات دراسة الملفات، من خلال متابعة يومية دقيقة لمؤشرات الأداء داخل الأجهزة، بما يحقق أعلى معدلات إنجاز ممكنة.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، بالمتابعة الدورية لملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للعدد من المدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من أصولها والحفاظ على المال العام، قام الدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بزيارة تفقدية إلى جهاز مدينة الشروق، بحضور مسئولي الجهاز، لمتابعة مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدينة.

ثم جاء بالتقرير، أن الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن طرح 40 وحدة إدارية كاملة التشطيب والمرافق «مياه - صرف - كهرباء» للبيع بنظام القرعة العلنية بأسعار تنافسية وتيسيرات كبيرة في السداد بمساحات تتراوح من (٥٦ م ٢ : ٨١م٢) بالقطعة (٧٥) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتم إجراء القرعة بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١/١١.

وفي يوم 6/12/2025 بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات "مارينا"، ومشروع البوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسي جهازي مدينة العلمين الجديدة، والقرى السياحية.

وتجول وزير الإسكان، بالأعمال الجاري تنفيذها بمشروع M8 by the lake بإجمالي 1183 وحدة "فيلات وعمارات"، وتبلغ مساحة البحيرات الجاري تنفيذها تبلغ نحو (٨٢٠ ) ألف متر مربع، كما تفقد إحدى الوحدات بالمشروع، مؤكداً ضرورة أن يسير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الإلتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

ووجه وزير الإسكان بتكثيف الأعمال ووضع جداول زمنية لكافة الأعمال والتواجد الميداني المستمر للمتابعة على الأرض، للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

كما تفقد وزير الإسكان مشروع البحيرات والبوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها، موجها بتكثيف الأعمال نظرا لأهمية المشروع، حيث إن المشروع يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفقا مائيا وبحيرة نيو مارينا.

ووجه المهندس شريف الشربيني بتكثيف العمالة والمعدات، وتوفير كافة احتياجات المشروع للانتهاء منه في أقرب وقت وفقا للبرنامج الزمني للمشروع.

ثم تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات "مارينا 8"، وتطوير الطريق الرئيسي لمدخل مارينا 5، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسي جهازي مدينة العلمين الجديدة، والقرى السياحية.

وتجول وزير الإسكان، بالأعمال الجاري تنفيذها بمارينا ٨ على مساحة 179 فدانا، وتضم مشروعات سكنية "شاليهات وفيلات" بإجمالي 243 مبنى به 917 وحدة، كما تابع موقف تنفيذ شبكات المرافق (مياه شرب – صرف – ري – طرق)، وأعمال شبكة الكهرباء، وأعمال الطرق وتنسيق الموقع.، كما تابع الوزير الأعمال الجارية والموقف التنفيذي في الطريق الرابط بين مارينا ٢ ومارينا ٨.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي بمدخل مارينا 5 بطول ٢ كم.

ووجه وزير الإسكان بتكثيف الأعمال ووضع جداول زمنية لكافة الأعمال والتواجد الميداني المستمر لمتابعة مختلف الأعمال، للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

كما واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة ومنها أبراج LD04 ضمن الأبراج الشاطئية، وكومبوند" مزارين" والحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وصعد وزير الإسكان إلى أحد ألابراج الشاطئة نموذج LD04، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها ومنها أعمال التشطيبات والتوريدات، كما تفقد إحدى الوحدات بالبرج، وهو جزء من أبراج العلمين السكنية الشاطئية الفاخرة، وهو مشروع ضخم يضم أبراجاً سكنية شاهقة ( 3 أبراج )، موجهاً بدفع العمل بالأعمال المتبقية بالمشروع.

ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بأعمال تنفيذ كمبوند "مزارين"، مستمعا لشرح تفصيلي للمشروع، حيث أشار الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة إلى أن المشروع مُقام على مساحة ٧٠٠ فدان، ويضم نحو 7956 وحدة متنوعة بين فيلات وشاليهات وعمارات، ويُعد من المشروعات السكنية المتميزة الجاذبة للاستثمار والسكان على حد سواء بمدينة العلمين الجديدة، ويقع على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بجانب المحال التجارية، موضحًا أن منطقة الفيلات بمزارين تتكون من عدد( 285) فيلا.

تابع المهندس شريف الشربيني، خلال الجولة خطة استلام الوحدات والفيلات من الشركات بالمشروع، وموقف التسليم للحاجزين، وتشغيل المحال التجارية، والجهود المبذولة الخاصة بتشغيل المدينة، موجهاَ بالعمل على الانتهاء من المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع، وضغط الأعمال المتبقية.

ثم انتقل وزير الإسكان ومرافقوه لتفقد موقف الحي اللاتيني، والأعمال الجاري تنفيذها بالمسطحات الخضراء، موجها بالانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وإزالة اي مخلفات بالحي، حيث يقام المشروع على مساحة 398.79 فدان ويتكون من 6 مناطق تتكون من 65 مجمعا سكنيا بإجمالي عدد 10597 وحدة سكنية، والمشروع يقع بالمنطقة الشاطئية ويحتوي على مسطحات خضراء ومناطق وخدمات ومواقف للسيارات.

كما واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد مشروع "سكن لكل المصريين"، والمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان بموقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العلمين الجديدة، والذي يتكون من 83 عمارة بإجمالي 1992 وحدة سكنية، حيث تابع الوزير أعمال المرافق والإنشاءات والتشطيبات الجاري تنفيذها بالمشروع، موجها في هذا الصدد بضغط الأعمال بالعمارات التي لم يتم الانتهاء منها وتنسيق الموقع، والاستعداد لتسليم عدد من الوحدات للمستحقين في أقرب وقت.

كما تجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بالمدينة التراثية، وتابع الأعمال الجارية بها التى تبلغ مساحتها 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتم تشغيل عدد منها، حيث تشتمل المدينة التراثية على مجموعة من المنشآت، ومنها (البحيرة الرئيسية – الساحة الرئيسية والساحات التجارية – أرض المعارض – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – قاعة المؤتمرات – المبانى التجارية والفندقية – الحى القديم – مجمع السينمات)، وتم إنهاء وتشغيل العديد من تلك المنشآت.

واختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم، بعقد اجتماع بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لاستعراض ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، ومنها (مدينة رأس الحكمة الجديدة – سملا وعلم الروم )، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة قطاعات الساحل الشمالى الغربى.

وفي مستهل الاجتماع، استمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي عن موقف الأعمال وتسليم الأراضي بمنطقة رأس الحكمة الجديدة، والمشروعات الجارية بالمنطقة، ومنها منظومة مياه الشرب والري، وأعمال القطع والتسوية للأراضي، وموقف تسليم الأراضي، بجانب استعراض مستجدات موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضى البديلة بالمرحلة العاجلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والتي تشمل أعمال الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والري، والمخصصة لأصحاب التواجدات والمدرسة التجريبية التي تم دخولها الخدمة العام الدراسي الحالي، حيث ستشتمل المنطقة البديلة وفقاً للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية، ومشروع الأراضي البديلة للمنقولين من مشروع رأس الحكمة جنوب الطريق الدولي الساحلي.

كما تابع وزير الإسكان، مستجدات موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة التجمع العمراني الجديد "سملا وعلم الروم"، شاملة استعراض موقف تسليم الأراضي والمخطط الخاص بالمنطقة، وحصر التواجدات، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة.

وأكد وزير الإسكان، خلال الاجتماع، أن قطاع الساحل الشمالي الغربي من أهم القطاعات التنموية ويحظى بمتابعة دورية من القيادة السياسية نظرًا لأهمية المشروعات التي يتم تنفيذها في تلك المنطقة التي تشمل العديد من الفرص الواعدة، بما يتطلب من القائمين على تلك المشروعات ببذل مجهود كبير لتنفيذ والانتهاء من كافة المشروعات لتحقيق المستهدف من تنفيذها وهي تعظيم الاستفادة من كافة الفرص والامكانات الموجودة بتلك المنطقة.

كما أكد المهندس شريف الشربيني متابعته الشخصية لمشروعات مدينة العلمين الجديدة ومارينا وقطاع الساحل الشمالي الغربي بالكامل، موجها كل المسؤولين في هذا النطاق بإعداد تقارير دورية والعرض عليه شخصيًا تتضمن الموقف التنفيذي لكافة المشروعات الجاري العمل عليها.



