اقتصاد

ملتقى شركات تكرير البترول المصرية يبحث زيادة التكامل وتبادل الخبرات لدعم خطط التطوير

البترول
البترول
أمل مجدى

تنفيذاً لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بالإهتمام بتبادل الخبرات والتجارب بين شركات التكرير في إطار المحور الثاني من استراتيجية عمل الوزارة ، عُقد بمدينة الأسكندرية ملتقى شركات تكرير البترول بمصر (تبادل الخبرات والمعلومات  نحو بناء المزيد من النماذج الناجحة والتشغيل الاقتصادى المستدام )، والذى يقام دورياً لتحقيق المزيد من التكامل وقصص النجاح لدى الشركات ومناقشة التحديات.

أقيم الملتقي بحضور المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من نواب رئيس الهيئة ، ورؤساء وفرق عمل شركات أموك والأسكندرية والعامرية وأسيوط وأنوبك .

حيث أكد م. عبدالكريم أن ملتقى شركات التكرير  يأتى استثمارًا واستكمالًا لما حققه الملتقى السابق بمدينة السويس من نتائج، أهمها استغلال الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدى شركات التكرير فى زيادة أوجه التكامل وهو ماتعكسه عمليات التعاون الأخيرة  بين شركة القاهرة لتكرير البترول و شركتي الإسكندرية وأسيوط ، مؤكداً العمل علي استدامة وتطوير الأداء و بخاصة فى شركات القطاع العام التى تملك الإمكانيات والخبرات الكبيرة ولها كامل الدعم لتطوير الأداء بما ينعكس على منظومتنا الكبيرة وهى الاقتصاد القومى ، وأوضح أن صناعة البترول محليًا وإقليميًا وعالميًا تملك العديد من النماذج الناجحة التى يمكن استثمارها والاستفادة منها ، وقطاع البترول المصرى لديه مشروعات كبيرة ينفذها بالتوازى مع التطوير الجارى للمشروعات القائمة وأن  مشروع مجمع السولار الجديد (أنوبك) المقرر دخوله على الإنتاج العام القادم يعد إضافة قوية  لصناعة التكرير واقتصادياتها .

كما شدد على أهمية استمرار التدريب وزيادة الوعى وتأمين بيئة العمل للكوادر البشرية التى تعد الركيزة الأساسية لصناعتنا الحيوية بما تملكه من خبرات وقدرات عملية وتعليمية.

وخلال عروض توضيحية لشركات تكرير البترول أوضح المهندس ماجد الكردى رئيس شركة الأسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) الفرص والتحديات التى يتم العمل عليها حاليًا ومنها تعظيم إنتاجية الشموع والزيوت الأساسية ،و التزامها بتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الأداء المالى والبيئى، ضمن رؤيتها لتحقيق أعلى مستويات الربحية والنمو المستدام، بما ينعكس إيجابيًا على المساهمين والاقتصاد الوطنى .

 وخلال المناقشات أوضح المهندس وائل رزق نائب التكرير بالهيئة أن الهيئة تدعم جهود الدولة فيما يخص الاستغلال الأمثل للزيوت المستعملة وفق عمليات تشغيلية ذات مواصفات قياسية وبيئية تحقق عوائد للاقتصاد المصرى وتضع ما لديها من خبرات وإمكانيات خلف هذه الجهود لمكافحة الاستغلال العشوائى غير الآمن لهذه الزيوت.

ومن جانبها استعرضت المهندسة ريهام علفة رئيس شركة الأسكندرية للبترول ما تم الانتهاء منه كمشروعات التطوير فى حوض البترول بميناء الأسكندرية لخدمة مشروعات التصدير واستقبال المنتجات البترولية وزيادة تسليمات المذيبات والتقدم فى مشروع تنفيذ 5 مستودعات جديدة  ، لتحقيق المزيد من التشغيل الكفء .

و في سياق متصل ،عرض المهندس محمد صبحى رئيس شركة العامرية للبترول الأعمال الجارية في مجمع العطريات بالشركة لدعم دورها الحالي  في توفير منتجات للسوق المحلى أو لتغذية الشركات بالمنطقة ، كما عرض جهود الإحلال والتجديد ومنها حوالى 21 مستودع قائم وإنشاء 6 مستودعات جديدة وتعديلات مجمع التحسين والعطريات .

وخلال العرض التوضيحى لشركة أسيوط لتكرير البترول أوضح المهندس محمود ناجى رئيس الشركة جهود التنسيق مع شركة أنوبك لاستدامة تغذية وتشغيل مشروع إنتاج السولار الجديد بالمنطقة الجغرافية البترولية بالصعيد والتى تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستمرة و اختبار  لجاهزية فرق العمل والمعدات ، كما عرض عددًا من قصص النجاح لرفع كفاءة الوحدات الإنتاجية فى زمن قياسى  ، وماتحقق من وفر فى ترشيد استهلاك الطاقة.

و ختاماً قدم المهندس محمد بدر رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) عرضا تناول مراحل تطور إنشاء مشروع إنتاج السولار بالمواصفات الأوروبية وقيمته الاستثمارية والإنتاجية كأحد الإضافات الهامة لمشروعات التنمية التى تتبناها الدولة بصعيد مصر. 

البترول شركات تكرير البترول الاقتصادى البترول المصرى الاقتصاد الوطنى

