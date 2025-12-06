وزير الخارجية التركي: قوة الشرطة في غزة يجب أن تتكون من فلسطينيين مدربين وليس من حماس

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه يجب تشكيل إدارة فلسطينية وقوة شرطة في غزة أولا، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

المرحلة الأولى من اتفاق غزة

وأضاف «فيدان» أن حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة للجنة الفلسطينية للمضي قدما في إتفاق وقف إطلاق النار، لافتا أن نزع سلاح حماس في المرحلة الأولى من اتفاق غزة قد لا يكون هدفا واقعيا وقابلا للتنفيذ.

وأشار وزير الخارجية التركي أن قوة الشرطة في غزة يجب أن تتكون من فلسطينيين مدربين وليس من حماس، مشددا على أن أمريكا تضغط على إسرائيل لمشاركة تركيا في قوة الاستقرار الدولية في غزة.

ولفت هاكان فيدان وزير الخارجية التركي إلى أن سياسات إسرائيل تزعزع الاستقرار في سوريا.