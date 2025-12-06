أفضل طرق تحضير كيك مادلين الفرنسي بالمقادير المضبوطة

تعتبر طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي وصفة مثالية لتقديمها مع القهوة أو الشاي، وتتميز بظهور القبة المميزة للمادلين عند اتباع الخطوات والمقادير بدقة.

وقدمت الشيف آية حبيب طريقة سهلة لتحضير كيك المادلين الفرنسي بمقادير مضبوطة، حيث تجمع بين القوام الهش والطعم الفرنسي الأصيل.

طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي



مقادير عمل كيك مادلين الفرنسي:

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب (100 جم) سكر

نصف كوب (113 جم) زبدة مذابة ومبردة

¾ كوب (95 جم) دقيق أبيض منخول

ملعقة صغيرة بشر ليمون أو فانيليا

رشة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة تحضير كيك مادلين الفرنسية خطوة بخطوة:

ـ تحضير خليط البيض والسكر: نخفق البيض مع السكر جيدًا حتى يصبح الخليط هشًا وفاتح اللون، ثم نضيف بشر الليمون أو الفانيليا.

ـ إضافة المكونات الجافة

نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح، ثم نضيفه تدريجيًا على خليط البيض مع التقليب برفق.

ـ دمج الزبدة المذابة:

نضيف الزبدة المذابة الباردة بالتدريج مع التحريك حتى يصبح الخليط ناعمًا وسهل السكب.

ـ تبريد الخليط: نغطي الخليط ونتركه في الثلاجة لمدة ساعة لضمان ظهور القبة الشهيرة للمادلين.

ـ الخبز: نسخن الفرن على درجة حرارة 190 مئوية، وندهن قوالب المادلين بالزبدة ونرش قليل من الدقيق. نملأ القوالب ¾ فقط ونخبز لمدة 10–12 دقيقة حتى يتحمر الوجه.

ـ التقديم: نترك الكيك يبرد قليلًا ثم نخرجه من القوالب ويقدم مع القهوة أو الشاي.

نصائح الشيف آية حبيب لتحضير كيك مادلين

ـ التبريد خطوة أساسية لنجاح القبة.

ـ لا تفتحي الفرن خلال أول 7 دقائق.

ـ استخدمي زبدة عالية الجودة للحصول على نكهة فرنسية أصيلة.

ـ يمكن إضافة ملعقة صغيرة عسل لتحسين النكهة (اختياري).