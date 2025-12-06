ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

تطبيق InstaPay «انستاباي » من أهم التطبيقات التي يستخدمها المواطنين في تحويل وإدخار الأموال ، ولذا يسعي أصحاب النفوس الضعيفة والمحتالين ايجاد ثغرات للنصب علي المواطنين .

وفي أحدث صيحات الإحتيال ، استخدام النصابين حيلة جديدة عبارة عن رسالة SMS عبر الهاتف الخاص بالمواطنين نصها « لقد حصلت نقاط انستاباي ، برجاء الضغط علي الرابط ادناه للحصول علي النقاط قبل انتهاء مدة صلاحيتها » .

بتلك الرسالة يبدأ المحتال في اصطياد ضحاياه بعد الضغط علي اللينك يكون الهاتف الخاص بالحية مباح امام النصاب ، ليقوم بسحب تلك الأموال .

كيفية التعامل مع رسائل الإحتيال

والتعامل مع تلك الرسائل يكون بحظر المرسل وعدم الضغط غلي اي لينكات مرسلة ، أو صور أو اي وسائط من الشخص المحتال ، وفيما يخص رسائل الفيس بوك يتم حظر الشخص تمام وعدم محاولة فتح الي مرفق من المحتال .

تحذير رسمي من مشاركة البيانات الشخصية

أكد تطبيق إنستاباي في منشوره أن هناك محاولات متزايدة للاحتيال الإلكتروني تستهدف العملاء عبر مكالمات هاتفية أو رسائل مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية عدم الإفصاح عن أي بيانات بنكية أو معلومات دخول إلى التطبيق.

وقال التطبيق في بيانه: "عميل إنستاباي العزيز، حابين نفكرك إن خدمة عملاء إنستاباي عمرها ما هتتصل بيك، ولا هتطلب منك أي رسوم أو بيانات شخصية أو معلومات عن حسابك.. خد بالك وما تديش معلوماتك لأي حد"

شروط الاشتراك في تطبيق إنستاباي

يمكن للعملاء في البنوك المشتركة في خدمة المدفوعات اللحظية الاشتراك في تطبيق إنستاباي بسهولة باستخدام رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك، أو من خلال بطاقة خصم مباشر أو بطاقة "ميزة" مسبقة الدفع الصادرة من نفس البنك.

ويتيح التطبيق للعملاء إجراء التحويلات المالية الفورية بين الحسابات البنكية المختلفة على مدار الساعة باستخدام الهاتف المحمول فقط.

خدمات إنستاباي

أعلن البنك المركزي المصري سابقًا عن إطلاق المرحلة الثانية من خدمات شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي، والتي تضمنت إضافة خدمات جديدة أبرزها سداد الفواتير إلكترونيًا، وهو ما يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشمول المالي وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الرقمية بدلاً من التعاملات النقدية التقليدية.

يوفر تطبيق إنستاباي حاليًا مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي تشمل:

سداد فواتير الاتصالات والإنترنت

شحن أرصدة شبكات المحمول

دفع فواتير الغاز والمياه والكهرباء

تسديد أقساط التمويل لـ 13 شركة تمويل استهلاكي عاملة في السوق المصري

كما يمكن للمستخدمين عبر التطبيق تحويل الأموال لحظيًا بين الحسابات البنكية المختلفة على مدار اليوم وطوال الأسبوع دون انقطاع.