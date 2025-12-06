قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو دياب يتألق في الدوحة بحفل استثنائي وحضور جماهيري غفير
فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والنرويجي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية
بسبب الأزمة المالية.. محمود بنتايج يفسخ عقده مع الزمالك رسميًا
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان تلك المناطق
حشيش وشابو بـ80 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات ببنى سويف
بدء محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين بسبب مشاجرة ملهى ليلي المعادي
ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
لتعظيم العائد.. الزراعة توزع 400 فراطة ذرة مُعاد تأهيلها لصغار المزارعين
وزير الخارجية: تعزيز الشراكة مع قطر لتحقيق المصالح المشتركة
جنوب أفريقيا.. مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بمدينة بريتوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

انستاباي
انستاباي
عبدالصمد ماهر

تطبيق InstaPay  «انستاباي » من أهم التطبيقات التي يستخدمها المواطنين  في تحويل وإدخار الأموال ، ولذا يسعي أصحاب النفوس الضعيفة والمحتالين ايجاد ثغرات للنصب علي المواطنين . 

وفي أحدث صيحات الإحتيال ، استخدام النصابين حيلة جديدة عبارة عن رسالة SMS عبر الهاتف الخاص بالمواطنين  نصها « لقد حصلت نقاط  انستاباي ، برجاء الضغط علي الرابط ادناه للحصول علي النقاط قبل انتهاء مدة صلاحيتها » . 

 بتلك الرسالة يبدأ المحتال  في اصطياد ضحاياه بعد الضغط علي اللينك يكون الهاتف الخاص بالحية مباح امام النصاب ، ليقوم بسحب تلك الأموال . 

 كيفية التعامل مع رسائل الإحتيال 

 

 والتعامل مع تلك الرسائل يكون بحظر المرسل وعدم الضغط غلي اي لينكات مرسلة ، أو صور أو  اي وسائط من الشخص المحتال ، وفيما يخص رسائل الفيس بوك يتم حظر الشخص تمام وعدم محاولة فتح الي مرفق من المحتال . 

انستاباي 

تحذير رسمي من مشاركة البيانات الشخصية

أكد تطبيق إنستاباي في منشوره أن هناك محاولات متزايدة للاحتيال الإلكتروني تستهدف العملاء عبر مكالمات هاتفية أو رسائل مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية عدم الإفصاح عن أي بيانات بنكية أو معلومات دخول إلى التطبيق.

 وقال التطبيق في بيانه: "عميل إنستاباي العزيز، حابين نفكرك إن خدمة عملاء إنستاباي عمرها ما هتتصل بيك، ولا هتطلب منك أي رسوم أو بيانات شخصية أو معلومات عن حسابك.. خد بالك وما تديش معلوماتك لأي حد"

انستاباي

شروط الاشتراك في تطبيق إنستاباي

يمكن للعملاء في البنوك المشتركة في خدمة المدفوعات اللحظية الاشتراك في تطبيق إنستاباي بسهولة باستخدام رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك، أو من خلال بطاقة خصم مباشر أو بطاقة "ميزة" مسبقة الدفع الصادرة من نفس البنك. 

ويتيح التطبيق للعملاء إجراء التحويلات المالية الفورية بين الحسابات البنكية المختلفة على مدار الساعة باستخدام الهاتف المحمول فقط.

خدمات إنستاباي

أعلن البنك المركزي المصري سابقًا عن إطلاق المرحلة الثانية من خدمات شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي، والتي تضمنت إضافة خدمات جديدة أبرزها سداد الفواتير إلكترونيًا، وهو ما يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشمول المالي وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الرقمية بدلاً من التعاملات النقدية التقليدية.

يوفر تطبيق إنستاباي حاليًا مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي تشمل:

سداد فواتير الاتصالات والإنترنت

شحن أرصدة شبكات المحمول

دفع فواتير الغاز والمياه والكهرباء

تسديد أقساط التمويل لـ 13 شركة تمويل استهلاكي عاملة في السوق المصري

كما يمكن للمستخدمين عبر التطبيق تحويل الأموال لحظيًا بين الحسابات البنكية المختلفة على مدار اليوم وطوال الأسبوع دون انقطاع.

instaPay انستاباي التطبيقات النصب ادخار الاموال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

زوجه اسماعيل الليثي

زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور

تمساح

لا يستطيع افتراس البشر.. بيطري الشرقية: التمساح صغير وطوله 1.5متر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

ترشيحاتنا

حملات تموينية متنوعة

المنيا.. تحرير 3541 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق خلال نوفمبر

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

جهود محافظة اسوان

أسوان.. رفع كفاءة ورصف طريق الشطب المؤدى لمعبد كوم أمبو بطول 1500متر

بالصور

عيد ميلادها.. رحلة شريهان بين النجاح والمعاناة

شريهان
شريهان
شريهان

نجوم مصر والعالم في احتفالية المرأة بالسينما بمهرجان البحر الأحمر بجدة

احتفالية المراة في السينما
احتفالية المراة في السينما
احتفالية المراة في السينما

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد