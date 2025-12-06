قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر: دور الأونروا يظل محوريا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله
تقارير عالمية: مصر واليابان وفيتنام تستعد لحقبة سياحية استثنائية في 2026
أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة
أسعار الدولار اليوم السبت 6-12-2025
بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية
أذكار الصباح مكتوبة.. كلمات تحصنك وتبارك فى رزقك فاغتنمها
مصر في المونديال.. العميد: جاهزون.. أبوريدة: مفيش مباريات سهلة.. وأبوزهرة : نمتلك مقومات المنافسة
أسعار الذهب في مصر اليوم 6 ديسمبر 2025
تنظمه القبائل العربية..سباق مرماح الخيول السنوي في قرية بنبان بأسوان |شاهد
الخارجية الأمريكية: مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا
مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو
الترتيب والغيابات.. 9 معلومات عن لقاء منتخب مصر والإمارات بـ كأس العرب
فن وثقافة

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

مصطفى قمر وزوجته
مصطفى قمر وزوجته
أحمد إبراهيم

أثار الفنان مصطفى قمر حالة من الجدل الواسع بعد ظهور زوجته فى كليب أغنيته الجديدة “مش هاشوفك” وذلك لأول مرة معه مما خلق حالة من علامات الاستفهام خاصة أن قلما يظهر النجوم زوجاتهم أو أزواجهم فى كليب غنائي معهم، وهو ما نرصده فى التقرير التالى. 

مصطفى قمر مع زوجته فى كليب “مش هاشوفك”

شوق النجم مصطفى قمر جمهوره بأغنيته الجديدة التي تحمل إسم مش هاشوفك من كلمات احمد سليم والحان مصطفي قمروتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب واخراج كريم عبد الوهاب، ونشر مقطع من الاغنية على صفحة الانستجرام، ولأول مرة تظهر زوجته في الكليب .

وطرح مؤخرا النجم مصطفى قمر رابع أغانى ألبومه الجديد بعنوان كداب وهى من كلمات أحمد سليم وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب وألحان مصطفى قمر وجيتار مصطفى أصلان.
وتأتى الأغنية الرابعة بعد نجاح 3 أغانى طرحهم مصطفى قمر ونالوا اشادات واسعة من مواقع التواصل الاجتماعى، ومنهم أغنية حبيت من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب.

كما طرح مؤخرا مصطفى قمر أغنيتين من ألبومه الجديد، الأولى تحمل اسم "أصل الأيام" من كلمات رمضان محمد وألحان محمد عبية وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وإخراج أكرم فاروق، والثانية تحمل اسم اللي كبرناه من كلمات أحمد شكري وألحان فارس فهمي وتوزيع كريم عبد الوهاب وميكس وماستر أمير محروس وإخراج أكرم فاروق، وتصدرت الترند عقب طرحها .

وقرر النجم مصطفى قمر العودة بقوة إلى الساحة الغنائية من خلال خطة طرح جديدة لألبومه قمر 25، حيث أعلن أنه سيطرح مجموعة من الأغاني كل عشرة أيام، مؤكدًا أن هدفه من ذلك هو أن يستمتع الجمهور بكل أغنية على حدة ويعيش تفاصيلها.

وائل جسار وزوجته فى كليب كل وعد 

كشف الفنان وائل جسار، كواليس كليب “كل وعد”، الذي أثار جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا، بعد ساعات قليلة من طرحه، إذ يعد التعاون الأول له مع زوجته حيث جمعهما مشاهد رومانسية عديدة.

تحدث وائل جسار في تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل كليبه الآخير وعد قائلًا “فيديو كليب كل وعد، هو أغنية مصرية رومانسية، وأول تعاون مع زوجتي هتكون الموديل في التصوير، حبينا تكون ذكرى حلوة”.

وأكد وائل جسار أن الأغنية تحكي تقريبًا عن قصة الحب التي جمعته بزوجته، مضيفًا «كلمات الأغنية أول ما يسمعها الجمهور هيشوفوا تقريبًا كل شيء حدث معنا لأنها بتحكي نفس قصتنا، وحبيت تكون مفاجئة للناس وبنفس الوقت شيء للتاريخ إننا نكون مع بعض في عمل مشترك.

وعن فكرة الأغنية قال وائل جسار، إن زوجته هي من اقترحت عليه الفكرة ولما جه الوقت المناسب رحب بها.

وأعرب وائل جسار عن حبه لزوجته قائلًا «بوعدها أننا هنكون طول العمر مع بعض، وإني هعيشها الحياة اللي تستاهلها».

عاصى الحلانى مع زوجته وابنته بكليب "عذبوني"

استعان الفنان عاصى الحيلانى بزوجته وابنته "ماريتا" فى كليب "عذبوني"، وةلم تكن هذه هي المرة الأولى له، فقد استعان في السابق بزوجته في الكثير من كليباته الغنائية.

ظافر العابدين وزوجته جوان فاريل "Fire"

دعم الفنان التونسي ظافر العابدين زوجته البريطانية جوان فاريل بالظهور كموديل أثناء تصويرها كليب باللغة الإنجليزية بعنوان "Fire"  على موقع الفيديوهات يوتيوب.

محمد محسن وهبة مجدي أغنية “أهلا بيك” 

بينما فى فبراير 2021، طرح المطرب محمد محسن كليب أغنيته الجديدة "أهلا بيك" التى تشاركه فيها زوجته الفنانة هبة مجدى، عبر موقع يوتيوب، فيما نشر صورتين من كواليس الأغنية عبر إنستجرام، معلقا: "أهلاً بيك.. فيديو كليب جديد متاح دلوقتى على يوتيوب".

ويأتي طرح هذه الأغنية التزامن مع احتفالات عيد الحب، وهى من كلمات الشاعرة نور عبد الله، ألحان محمد النادى، توزيع يحيى يوسف، إخراج بتول عرفة.

مصطفى قمر وائل جسار عاصى الحلانى ظافر العابدين محمد محسن هبة مجدي

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

حسام حسن وإبراهيم حسن

طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

اللافتات

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

سارة سلامة

سارة سلامة تحتفل بعيد ميلادها في أحدث ظهور | شاهد

فيلم الست

بطولة منى زكي.. تفاصيل العرض الخاص لفيلم «الست» اليوم

عمرو يوسف

إيرادات الأفلام أمس.. فرحة عمرو يوسف وصدمة أحمد حاتم

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟

الغذاء الملون | 10 عادات تبطئ شيخوخة البشرة.. خبراء يكشفون سر شباب المرأة في 2025

عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

