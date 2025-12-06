مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

أثار الفنان مصطفى قمر حالة من الجدل الواسع بعد ظهور زوجته فى كليب أغنيته الجديدة “مش هاشوفك” وذلك لأول مرة معه مما خلق حالة من علامات الاستفهام خاصة أن قلما يظهر النجوم زوجاتهم أو أزواجهم فى كليب غنائي معهم، وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

مصطفى قمر مع زوجته فى كليب “مش هاشوفك”

شوق النجم مصطفى قمر جمهوره بأغنيته الجديدة التي تحمل إسم مش هاشوفك من كلمات احمد سليم والحان مصطفي قمروتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب واخراج كريم عبد الوهاب، ونشر مقطع من الاغنية على صفحة الانستجرام، ولأول مرة تظهر زوجته في الكليب .

وطرح مؤخرا النجم مصطفى قمر رابع أغانى ألبومه الجديد بعنوان كداب وهى من كلمات أحمد سليم وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب وألحان مصطفى قمر وجيتار مصطفى أصلان.

وتأتى الأغنية الرابعة بعد نجاح 3 أغانى طرحهم مصطفى قمر ونالوا اشادات واسعة من مواقع التواصل الاجتماعى، ومنهم أغنية حبيت من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب.

كما طرح مؤخرا مصطفى قمر أغنيتين من ألبومه الجديد، الأولى تحمل اسم "أصل الأيام" من كلمات رمضان محمد وألحان محمد عبية وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وإخراج أكرم فاروق، والثانية تحمل اسم اللي كبرناه من كلمات أحمد شكري وألحان فارس فهمي وتوزيع كريم عبد الوهاب وميكس وماستر أمير محروس وإخراج أكرم فاروق، وتصدرت الترند عقب طرحها .

وقرر النجم مصطفى قمر العودة بقوة إلى الساحة الغنائية من خلال خطة طرح جديدة لألبومه قمر 25، حيث أعلن أنه سيطرح مجموعة من الأغاني كل عشرة أيام، مؤكدًا أن هدفه من ذلك هو أن يستمتع الجمهور بكل أغنية على حدة ويعيش تفاصيلها.

وائل جسار وزوجته فى كليب كل وعد

كشف الفنان وائل جسار، كواليس كليب “كل وعد”، الذي أثار جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا، بعد ساعات قليلة من طرحه، إذ يعد التعاون الأول له مع زوجته حيث جمعهما مشاهد رومانسية عديدة.

تحدث وائل جسار في تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل كليبه الآخير وعد قائلًا “فيديو كليب كل وعد، هو أغنية مصرية رومانسية، وأول تعاون مع زوجتي هتكون الموديل في التصوير، حبينا تكون ذكرى حلوة”.

وأكد وائل جسار أن الأغنية تحكي تقريبًا عن قصة الحب التي جمعته بزوجته، مضيفًا «كلمات الأغنية أول ما يسمعها الجمهور هيشوفوا تقريبًا كل شيء حدث معنا لأنها بتحكي نفس قصتنا، وحبيت تكون مفاجئة للناس وبنفس الوقت شيء للتاريخ إننا نكون مع بعض في عمل مشترك.

وعن فكرة الأغنية قال وائل جسار، إن زوجته هي من اقترحت عليه الفكرة ولما جه الوقت المناسب رحب بها.

وأعرب وائل جسار عن حبه لزوجته قائلًا «بوعدها أننا هنكون طول العمر مع بعض، وإني هعيشها الحياة اللي تستاهلها».

عاصى الحلانى مع زوجته وابنته بكليب "عذبوني"

استعان الفنان عاصى الحيلانى بزوجته وابنته "ماريتا" فى كليب "عذبوني"، وةلم تكن هذه هي المرة الأولى له، فقد استعان في السابق بزوجته في الكثير من كليباته الغنائية.

ظافر العابدين وزوجته جوان فاريل "Fire"

دعم الفنان التونسي ظافر العابدين زوجته البريطانية جوان فاريل بالظهور كموديل أثناء تصويرها كليب باللغة الإنجليزية بعنوان "Fire" على موقع الفيديوهات يوتيوب.

محمد محسن وهبة مجدي أغنية “أهلا بيك”

بينما فى فبراير 2021، طرح المطرب محمد محسن كليب أغنيته الجديدة "أهلا بيك" التى تشاركه فيها زوجته الفنانة هبة مجدى، عبر موقع يوتيوب، فيما نشر صورتين من كواليس الأغنية عبر إنستجرام، معلقا: "أهلاً بيك.. فيديو كليب جديد متاح دلوقتى على يوتيوب".

ويأتي طرح هذه الأغنية التزامن مع احتفالات عيد الحب، وهى من كلمات الشاعرة نور عبد الله، ألحان محمد النادى، توزيع يحيى يوسف، إخراج بتول عرفة.