الصحة تعلن تخريج أول دفعة من برنامج التدريب الميداني للوبائيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخريج أول دفعة من برنامج التدريب الميداني للوبائيات (FETP) – مسار مكافحة ناقلات الأمراض، والذي نفذه قطاع الطب الوقائي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، بمشاركة 32 أخصائيًا من 17 محافظة والفريق المركزي.

يأتي البرنامج تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، للارتقاء بمهارات فرق مكافحة النواقل والاستجابة السريعة للمخاطر المرتبطة بها، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية.

التطبيق الميداني في علم الأوبئة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم الوزارة، أن الدفعة خضعت لتدريب مكثف استمر 6 أشهر، شمل المحاضرات النظرية والتطبيق الميداني في علم الأوبئة، تقصي التفشيات، تحليل البيانات، كتابة التقارير العلمية، المحاكاة الميدانية، والمكافحة المتكاملة للنواقل، لتشكل نواة لبرنامج وطني مستدام يدعم الترصد الحشري والاستجابة السريعة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، أن البرنامج يعد الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، ويمثل خطوة رائدة ساهمت في إنجازات مصرية بارزة، منها الحصول على الإشهاد الدولي بالخلو من الملاريا 2024، والقضاء على التراكوما نوفمبر الماضي.

وأشاد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالريادة المصرية في الطب الوقائي، مؤكدًا استمرار دعم المنظمة لتعزيز القدرات الوطنية في الترصد الوبائي ومكافحة النواقل، واصفًا البرنامج بنموذج متقدم للتعاون يعزز الأمن الصحي إقليميًا ودوليًا.

واختتمت الفعالية بتكريم الخريجين والمشرفين، مع التأكيد على توسيع المسار المتخصص خلال السنوات المقبلة لدعم الأمن الصحي ومواجهة التحديات العالمية.