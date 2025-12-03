وزير الصحة يبحث مع وفد سعودي توطين تصنيع الدواء وتوسيع البرامج الصحية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفد شركة جمجوم فارما السعودية برئاسة الدكتور طارق حسني الرئيس التنفيذي، والدكتور علي يحيى المدير العام لقطاع مصر وشمال أفريقيا، لبحث فرص التعاون في توطين تصنيع الدواء، وتوسيع البرامج الصحية المشتركة، ودعم المبادرات الوطنية للاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية وصحة العيون.

وأشاد الوزير بالعلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا تقدير الدولة للاستثمارات الجادة التي تدعم المنظومة الصحية وتعزز التصنيع المحلي، مشددًا على التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية وتنظيمية محفزة لزيادة الإنتاج وتوافر الدواء الآمن والفعّال للمواطن المصري، مع التركيز على مبادرات الكشف المبكر والتوعية الصحية لتحسين جودة الحياة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء شهد الاتفاق على إطلاق مبادرة وطنية مشتركة لمكافحة الجلوكوما، تشمل حملات فحص مبكر واسعة النطاق، دمج الفحوصات الدورية في خدمات الرعاية الأساسية والمستشفيات، نشر وحدات ومركبات متنقلة للمناطق النائية، رفع كفاءة أقسام الرمد، وحملة توعوية قومية عبر منصات الوزارة ووسائل الإعلام تستهدف تبسيط المعلومات الطبية وتشجيع الفحص بعد سن الأربعين.

تنفيذ برامج تدريبية مكثفة

كما تم التوافق على تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للأطباء في الرعاية الأولية على أجهزة الفحص والإحالة المبكرة، وللأطباء المتخصصين على أحدث بروتوكولات علاج الجلوكوما، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية؛ بهدف تقليل التشخيص المتأخر وتعزيز قدرات المنظومة الصحية.

حضر اللقاء من الوزارة الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون المستشفيات، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة هند عاشور مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، ومن الشركة السيدة فيفيان فكري مديرة الاتصالات المؤسسية العالمية، والدكتور محمد بسيوني رئيس قسم الوصول للأسواق.