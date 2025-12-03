قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية
أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية

وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان سبل التعاون
كريم الخطيب

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي،  فيدران لاكيتش وزير الطاقة والتعدين البوسني، بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025”، ضمن فعاليات اليوم الثالث من المعرض.
أعرب الوزير "محمد صلاح" عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط بين مصر ودولة البوسنة والهرسك، واستعرض الوزير الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، كما استعرض منتجات الوزارة بمعرض “EDEX 2025” والتي يتم إنتاجها وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى وجود تعاون سابق مثمر بين شركات الإنتاج الحربي وعدد من الشركات البوسنية، الأمر الذى يشجع على عقد المزيد من الشراكات وفتح مجالات جديدة لتبادل الخبرات والاستثمار مع الجانب البوسني والتصنيع المشترك للعديد من المنتجات العسكرية والمدنية بما يعود بالنفع على كلا الجانبين.


من جانبه أشاد وزير الطاقة والتعدين البوسني بالإمكانيات والقدرات التي تتميز بها وزارة الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية وكذا دورها في دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا على أهمية تبادل الزيارات بين الشركات البوسنية ومثيلتها من شركات الإنتاج الحربي وذلك للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها وتحديد مجالات التعاون المستقبلي على أرض الواقع.

المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025"


وأشاد "لاكيتش" بتنظيم "EDEX 2025" الذي يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية المصرية، مضيفًا أن المعرض يمثل فرصة هامة لعقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي بين مختلف المؤسسات والشركات العالمية.
جدير بالذكر أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتشهد نسخة العام الجاري مشاركة قياسية تضم أجنحة دولية من (25) دولة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، ووفود رسمية من أكثر من (100) دولة.

EDEX 2025 وزير الدولة للإنتاج الحربي وزير الطاقة المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025” مصر البوسنة

صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور

