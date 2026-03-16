قوى عاملة النواب تناقش الأثر التطبيقي لقانون الكشف عن المخدرات.. اليوم

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد سعفان، اجتماعها اليوم الاثنين لمناقشة الأثر التطبيقي للقانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، المعروف بقانون الكشف عن تعاطي المخدرات.

وكانت النائبة نشوى شريف قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، بعد توقيع عُشر أعضاء مجلس النواب.

وقالت إن التطوير التشريعي مسئولية جماعية تعكس إرادة مشتركة لتحقيق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة وصون حقوق العاملين.

وأكدت الشريف أن ملف قانون 73 لن يُغلق قبل الوصول إلى معالجة حقيقية ومتوازنة، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على صياغة رؤية تشريعية تحقق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، وفي الوقت نفسه تعزز الضمانات القانونية للعاملين وتحافظ على حقوقهم.