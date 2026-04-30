بعد ألمانيا.. ترامب يهدد أسبانيا وإيطاليا بخفض عدد القوات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أنه يدرس خفض عدد القوات الأمريكية في إسبانيا وإيطاليا، في إطار إعادة تقييم الولايات المتحدة لوجودها العسكري في أوروبا على نطاق واسع، وسط خلافات مع حلفائها بشأن الحرب على إيران.

وأجاب ترامب، ردًا على سؤال حول إمكانية خفض عدد القوات في إيطاليا وإسبانيا: "أعني، لم يكونوا متحمسين تمامًا للفكرة"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وكان ترامب قد صرّح الليلة الماضية بأنه يدرس إمكانية خفض عدد القوات في ألمانيا.

وأضاف ترامب: "نعم، ربما سأفعل. لماذا لا؟ إيطاليا لم تقدم أي مساعدة. إسبانيا كانت سيئة للغاية. بكل تأكيد".

وقد شهد ترامب توترًا كبيرًا مع قادة الحلفاء الأوروبيين بسبب عدم تقديمهم المساعدة في الحرب على إيران، وفي المكتب البيضاوي اليوم، جدد انتقاده للمستشار الألماني فريدريش ميرز تحديدًا.

وقال ترامب: "وكنتُ أتوقع منهم أن يقولوا: 'يسعدنا مساعدتكم'".

وأضاف متحدثاً عن ميرز: "أعني، إنه يؤدي عملاً سيئاً للغاية".

وكان ميرز قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة "تتعرض للإذلال" من قبل إيران، مع أنه أكد أيضاً أن علاقته مع ترامب لا تزال "جيدة".