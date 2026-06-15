تفاصيل جديدة فى واقعة وفاة أوليفر تري بعد تصادم طائرتين

رحل المطرب الأمريكي أوليفر تري بعد تعرضه لحادث تحطم طائرة مأساوي وقع في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بعدما اصطدمت الطائرة التي كان يستقلها بطائرة أخرى خلال تحليقهما، ما تسبب في سقوطهما واشتعال حريق ضخم داخل جراج تابع لأحد المراكز التجارية بالمدينة.

ووفقا لما نشره موقع TMZ الأمريكي، فإن أوليفر تري كان على متن إحدى الطائرتين برفقة خمسة أشخاص آخرين، بينما كان يقود الطائرة الثانية طيار بمفرده، وأسفر الاصطدام العنيف عن مصرع جميع من كانوا على متن الطائرتين.

كما نقلت شبكة CNN البرازيلية عن الشرطة المدنية في ريو دي جانيرو أن الحادث وقع صباح الأحد فوق ساحة مخصصة لتصنيع السيارات الكهربائية في جنوب غرب المدينة.

تفاصيل وفاة أوليفر تري

وأكدت السلطات المحلية أنها بدأت تحقيقا موسعا للوقوف على ملابسات الحادث والكشف عن السبب الحقيقي وراء وقوع التصادم، وسط ترقب لصدور التقرير الرسمي خلال الفترة المقبلة.

وعلى جانب آخر، يعد أوليفر تري من الأسماء التي حققت حضورا لافتا في عالم الموسيقى خلال السنوات الماضية، إذ بدأ مشواره الفني مبكرا ولفت الأنظار لأول مرة عام 2010 وهو في السابعة عشرة من عمره، عندما تعاون مع عدد من الأسماء المعروفة في مجال الموسيقى الإلكترونية، من بينهم سكريلكس وزيدز ديد، وذلك تحت الاسم الفني "تري".

وفي عام 2013، طرح أول ألبوم مستقل له، قبل أن يقرر الابتعاد لفترة عن الساحة الفنية من أجل استكمال دراسته في مجال تكنولوجيا الموسيقى، ليعود بعدها ويواصل تقديم أعماله التي حققت انتشارا واسعا وجذبت إليه قاعدة جماهيرية كبيرة داخل الولايات المتحدة وخارجها.