الكشف عن الإعلان الرسمي لفيلم «صقر وكناريا» استعدادًا لطرحه في دور العرض

طرحت الشركة المنتجة الإعلان الرسمي لفيلم «صقر وكناريا»، تمهيدًا لعرضه في دور السينما يوم 24 يونيو الجاري.



الإعلان يقدم جرعة مكثفة من الأكشن والكوميديا، حيث تتوالى المطاردات والمواقف الطريفة التي تجمع بين محمد إمام وشيكو في رحلة مليئة بالمفاجآت.



ويكشف التريلر عن عالم سريع الإيقاع تتداخل فيه المغامرة مع الكوميديا بشكل مستمر، مع لمحات من الشخصيات التي سيقابلها الثنائي خلال رحلتهما غير المتوقعة.



الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ويشارك في بطولته محمد إمام وشيكو إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجمين خالد الصاوي وانتصار، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.



ويظهر محمد إمام في دور "صقر" الذي يحاول بدء حياة جديدة بعيدًا عن المخاطر، قبل أن تنقلب الأمور رأسًا على عقب بعد لقائه بـ"بلال" الذي يجسده شيكو، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والمغامرات.



ومن هنا تنطلق سلسلة من المواقف الاستثنائية التي تجمع بين الهروب، المطاردات، واللحظات الكوميدية.