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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صبا مبارك: أتمنى التوفيق لمنتخب الأردن في كأس العالم| خاص

صبا مبارك
صبا مبارك
قسم الفن

تمنت النجمة صبا مبارك التوفيق للمنتخب الأردني في مشاركته بكأس العالم فيفا 2026 التي  تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقالت صبا مبارك في تصريح خاص: كل التوفيق لمنتخب النشامى في مشاركته التاريخية الأولى بكأس العالم، كما أتمنى التوفيق بالطبع للمنتخب المصري الليلة في مباراته أمام بلجيكا.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، في المباراة التي تجمع المنتخبين في العاشرة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية.

صبا مبارك حققت نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "ورد على فل وياسمين" الذي يضم نخبة من النجوم، منهم أحمد عبد الوهاب، سلوى محمد علي، ميمي فوزي، وليد فواز، ياسر عزت، فدوى عابد، إسماعيل فرغلي، وردشان مجدي، هديل حسن، ندى عادل وإيمان الشريف، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، وإخراج محمود عبد التواب.

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