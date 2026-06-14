طارق الشناوى يشيد بمسلسل ورد على فل وياسمين

أشاد الناقد الفنى طارق الشناوى بمسلسل «يا ورد على فل وياسمين»، مؤكدًا أن العمل يمتلك قدرًا كبيرًا من السحر والصدق على مستوى جميع عناصره الفنية.

وكتب الشناوى عبر حسابه على «فيسبوك»: «المسلسل يملك الكثير من السحر والصدق بكل عناصره، الكتابة والإخراج والديكور والموسيقى والصمت وأداء ممثليه وقبل ذلك تسكينهم العبقري في أدوارهم وهو ما يحسب قطعًا للمخرج المغامرة بدفع أحمد عبد الوهاب كبطل لأول مرة.. وكان احمد حقا جديرًا بها».

وتابع: «حالة التلقائية في الاداء التى تميز بها الممثلون سيطرت على الشاشة(تيمة) الأمل المستحيل حيث وجدنا جميعًا أنفسنا متورطين في مطاردته ومحاولة الإمساك به».





وأشاد بالفنانة صبا مبارك قائلا: «قطعًا صبا مبارك لها بطولات متعددة فى السينما والتليفزيون أجادت فيها وأثبتت جدارتها إلا أننى لم أرها من قبل بكل هذا الحضور الطاغي».

واختتم: «سوف أشاهد الايام القادمة الحلقات الأربع المتبقية.. وبعدها التقي معكم في مقال نعيش فيه معًا عبق الفل والياسمين والبنفسج».



