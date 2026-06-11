صبا مبارك : هدى المفتي أبدعت في 80 باكو .. و لكل عمل عالم مختلف

تواصل النجمة صبا مبارك حصد الإشادات عن دورها في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، الذي يحقق نجاحًا ملحوظًا منذ بدء عرضه على منصة شاهد، حيث لفتت الأنظار بأدائها لشخصية "إلهام" التي استطاعت أن تلامس قلوب المشاهدين ببساطتها وعفويتها.

وفي تصريحات لموقع صدى البلد الاخباري أكدت صبا مبارك أنها لم تسع يومًا إلى مقارنة مسلسل "ورد على فل وياسمين" بأي عمل درامي آخر، موضحة أن لكل عمل فني خصوصيته وهويته المختلفة.

وقالت صبا: "أنا من محبي العديد من الأعمال الدرامية التي قُدمت خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها مسلسل (80 باكو)، وأرى أن هدى المفتي قدمت أداءً رائعًا ومميزًا للغاية، واستطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا من خلال الشخصية".

وأضافت أن إعجابها بالأعمال الناجحة لا يعني السعي لتكرارها، مؤكدة أن الفنان يجب أن يبحث دائمًا عن بصمته الخاصة ورؤيته المختلفة لكل شخصية يقدمها على الشاشة.

وأشارت إلى أنها تعاملت مع شخصية "إلهام" باعتبارها تجربة مستقلة لها عالمها الخاص، لذلك حرصت على تقديمها من منظور مختلف تمامًا، سواء من خلال طريقة الحديث أو الملابس أو حتى التفاصيل اليومية الصغيرة التي تُشكل ملامح الشخصية.

وأوضحت أن هذه التفاصيل ساعدتها على بناء شخصية قريبة من الواقع وتعبر عن شريحة كبيرة من السيدات اللاتي يمتلكن قدرًا كبيرًا من البساطة والرضا.

ويضم مسلسل "ورد على فل وياسمين" نخبة من النجوم، منهم أحمد عبد الوهاب، سلوى محمد علي، ميمي فوزي، وليد فواز، ياسر عزت، فدوى عابد، إسماعيل فرغلي، وردشان مجدي، هديل حسن، ندى عادل وإيمان الشريف، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، وإخراج محمود عبد التواب.

ونجح العمل في تحقيق تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بأداء أبطاله وبالطابع الإنساني والاجتماعي الذي يقدمه المسلسل، ما جعله من أبرز الأعمال التي تحظى بمتابعة كبيرة خلال الفترة الحالية.