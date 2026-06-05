ماجدة خير الله: صبا مبارك أعادت اكتشاف نفسها في"ورد علي فل وياسمين"

أشادت الناقدة ماجدة خير الله عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك" بمسلسل ياورد علي فل وياسمين.

وقالت ماجدة خير الله: امنية الهام (صبا مبارك) في مسلسل ياورد علي فل وياسمين، ان تتمكن من الحاق ابنها بمدرسه تجريبيه ابهه، فيها الاطفال بيقعدوا كل تلاته في تخته واحده!! شوف الغلب.

وتابعت خير الله : المسلسل نقطة انطلاق لاحمد عبد الوهاب، تضعه في المكانه التي يستحقها بعد نجاحه في الحشاشين ، اشغال شاقه،وكابتن، اما صبا مبارك فهي تعيد اكتشاف نفسها مع شخصية الهام ذات الوجه الضحوك المبتسمه في اغلب الحالات رغم الفقر والمرض وسوء الحال الذي يلازمها ، المسلسل يقدم قصه حب مستحيله ، بين اتنين مختلفي الطبقه الاجتماعيه والثقافه والسن ايضا، منطقيا العلاقه لن تنجح باي حال، ومع ذلك فالمشاهد يتمني ان تنجح ولو من باب هزيمه قسوة الواقع وتحديه، رغم ان الاحداث تشير الي احزان قادمه ، الا ان الاجواء العامه مبهجه حتي الحلقه السادسه.

المخرج محمود عبد التواب:

واضافت: المخرج محمود عبد التواب ينضم بهذا العمل الي قائمة اهم مبدعي الدراما التليفزيونيه ، من خلال نص متدفق بالحيويه والشخصيات الثريه بتكوينها الاجتماعي والنفسي، نسجها كاتبا السيناريو عمرو سمير عاطف، وائل حمدي، غير ان وليد فواز، فدوي عابد ، لم يقدما اي اداء مختلف عما قدماه في اعمالهم الاخيره، بينما كانت تستحق هديل حسن فرصه افضل .