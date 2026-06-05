علي ياسين: أسرة هاني شاكر اعترضت على إذاعة وصيته وهددت بمقاضاتنا.. وأعترف بجرأة أسئلتي | حوار

علي ياسين في حوار لصدي البلد:

أحيانًا أتجاوز حدودي مع الضيوف .. ومساحة حرة أشبه بالدردشة

مصر عشقي .. وظهوري علي شاشة مصرية يتوقف علي الفرصة المناسبة

حقق برنامج «مساحة حرة» للمذيع اللبناني علي ياسين صد واسعًا وردود أفعال لافتة في مختلف الدول العربية، ومنها مصر، رغم اقتصار عرضه على شاشة قناة لبنانية.



وفي حوار خاص مع «صدى البلد»، كشف علي ياسين كواليس برنامجه الجديد، وأسباب النجاح الذي حققه منذ انطلاقه، كما تحدث عن أسلوبه المختلف في إدارة الحوارات وطرح الأسئلة الجريئة التي تقترب من الجوانب الإنسانية والمهنية الشائكة في حياة ضيوفه.

وتطرق ياسين خلال الحوار إلى حقيقة ما أثير بشأن حذف جزء من حلقة الفنانة إلهام شاهين، بعد تردد أنباء عن اعتراض أسرة الفنان هاني شاكر على إذاعة وصيته، موضحًا تفاصيل الواقعة كامل.

في البداية سألته: هل كنت تتوقع ردود الأفعال القوية على البرنامج بمجرد طرح برومو الحلقة الأولى؟

نعم … توقعت أن يحظى برنامج (مساحة حرة) بردود أفعال قوية لعدة أسباب، منها أن لبنان خرجت من الحرب مؤخرًا، وأن المشاهد قد ملّ من الأوضاع السياسية ويحتاج إلى محتوى ترفيهي، كما أنني كنت بعيدًا عن تقديم البرامج لمدة عام”.





وكيف وجدت ردود الأفعال بعد عرض الحلقة؟

كنت راضيًا جدًا عن ردود الأفعال حول الحلقة الأولى، التي استضفت فيها الفنانة شمس الكويتية، فقد تحدثنا عن الفن والسياسة والعديد من الأمور”.



معظم برامجك تنتمي إلى نوعية الـ One to One، فما الجديد الذي حرصت على إضافته في برنامج «مساحة خاصة»؟

حرصت على أن يكون البرنامج بمثابة دردشة مع الضيف، وليس Hard talk.



برامجك حققت نجاحًا كبيرًا في لبنان، لكن اللافت أيضًا أنها تحقق نجاحًا كبيرًا في مصر، فكيف ترى هذا الأمر؟

السبب يعود الي استضافتي الي عدد من الفنانين والنجوم في برامجي سواء كتاب الشهرة أو الفصول الاربعة، وتلك الحلقات حققت صدي واسع وكان ابرزها حلقات غادة عبد الرازق، كريم فهمي، إلهام شاهين، هاني شاكر ، فيفي عبده، لقد دخلت إلى الجمهور المصري من باب هؤلاء النجوم



حققت حلقة إلهام شاهين جدلًا كبيرًا، بعد أن تردد أن أسرة هاني شاكر تدخلت لحذف جزء منها؛ لأنها رفضت إذاعة وصيته، وأن إلهام شاهين طلبت ذلك بعد مونتاج الحلقة. فما القصة الحقيقية؟

بالفعل حذفنا جزءًا من حلقة الفنانة القديرة إلهام شاهين، وهذا الجزء يتعلق بوصية الفنان الكبير هاني شاكر، وذلك بعد اعتراض أرملته السيدة نهلة على هذا الأمر، القصة بدأت حين قمنا قبلًا بالتسجيل مع الفنان الكبير هاني شاكر في برنامج سابق لي، وحينها كان من قواعد البرنامج أن يقوم الضيف بكتابة وصيته، ويوقع عليها، وتظل محفوظة حتى وفاته، وبعد ذلك صرفنا النظر عن الاستمرار في تلك الفقرة.

وبعد وفاة الفنان هاني شاكر، وأثناء تقديمي برنامجي الجديد «مساحة خاصة»، قررنا أن نذيع الوصية، خاصة مع وجود ضيفة مصرية وصديقة مقربة للعائلة، وطلبنا من إلهام شاهين قراءتها، ولكن بعد عودتها إلى القاهرة أوضحت هذا الأمر للعائلة، وفوجئنا بأن أرملة الراحل ترفض هذا الأمر، وهددت بمقاضاتنا، رغم أن الحق معنا، وكان هناك موافقة من الراحل، ولكن احترامًا للظرف الذي تمر به الأسرة، ولرغبة ضيفة الحلقة إلهام شاهين، وهي صديقة عزيزة عليّ على المستوى الشخصي، قررنا حذف هذا الجزء من الحلقة، رغم أن الوصية كانت في غاية الرقي والجمال.





على الرغم من الأسئلة الجريئة التي تطرحها على ضيوفك، فإنهم — على عكس ما يحدث في برامج أخرى — لا يشعرون بالضيق، فما السبب في رأيك؟

أعترف أن أسئلتي جريئة، ولكن في حدود. أحيانًا قد أتخطى حدودي، ولكن يكون ذلك وكأنني أتحدث مع صديق، ولهذا السبب يتجاوب الضيف معي، كما أن المشاهد يتابع برنامجي لأنني استطعت الدخول إلى بيوتهم بشكل راقٍ، ومن خلال استضافة نجوم كبار من الوطن العربي



هل سيجعلك نجاح برامجك في مصر تفكر في خوض تجربة تقديم برنامج على إحدى الشاشات المصرية؟



أنا عشقي مصر أم الدنيا،و الشعب المصري، وزوت مؤخرًا مصر، اثناء أقامة الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفى الحقيقة ان نجوم مصر والسينما المصرية، رحبوا فيا وأحتضوني ، وعلي رأسهم يسرا والهام شاهين وبوسي شلبي، وأتمني تقديم برنامج علي أحدي الشاشات المصرية، ولكني أنتظر العرض المناسب، واذا شعرت ان فرصة جيدة سأوافق بلا تردد.