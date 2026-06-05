أصالة لـ تركي آل الشيخ: وجودك يصنع فارقاً في الفن العربي

أعربت الفنانة أصالة عن تقديرها للجهود التي يبذلها تركي آل الشيخ في دعم قطاعي الفن والترفيه، مؤكدة أن النجاحات الفنية الكبيرة التي شهدتها الفترة الأخيرة تعكس رؤية طموحة أسهمت في تقديم أعمال مميزة وجمعت نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين ضمن مشروعات استثنائية.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمى على منصة إكس: «صحيح غمضت وخفت وضحكت وانبهرت، بس على سيرة انبهرت، شيء قمة باللا معقول، وشو هالمجموعة الرهيبة من نجومنا الكبار العرب والمو عرب كمان، أدّوا أدوارهم باحترافية واحترام هالإنجاز العربى المشرّف».

وأضافت: «أبوناصر، لا يسعنى أن أقول لك سوى كلمة شكرًا على وجودك بحياة فرقت وتميّزت باهتمامك ورعايتك للفن بكل أشكاله، الله يحفظك يا حبيبنا الطيب الغالي».