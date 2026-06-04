قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: حوافز خاصة لتشجيع المواطنين والمصانع على استخدام طاقة المتجددة
رئيس الوزراء: مواقف مصر راسخة لإقرار السلم والأمن في المنطقة ووقف الصراعات
علاء الدين تحصد المركز الثاني في جائزة يحيى زهران للإخراج الصحفي
رئيس الوزراء يكشف موعد تحويل الدعم من عيني لنقدي ونظام تقسيم الشرائح
مدبولي: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد الثقة في صلابة الاقتصاد المصري
ردا على المفاوضات.. حزب الله يهدد بتخريب لبنان وعدم استقراره وإحداث الفتنة
لبنان.. حزب الله: نتيجة المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة للبنان مرفوضة جملة وتفصيلا
مدبولي: الدولة تواجه تحديًا في الطاقة.. وتسريع مشروعات الكهرباء المتجددة
كارولين عزمي تسخر من بورتريه رسمه لها معجب: ابقى ارميه
الجيش الإسرائيلي: نتنياهو تحفظ على مقترح لتوسيع العملية البرية في لبنان تحت ضغوط أمريكية
مدبولي: التوسع في إنتاج أدوية السرطان وتوطين المواد الخام الدوائية لأول مرة بمصر
طعنة غادرة قبل الامتحان .. طالب حقوق بورسعيد خرج من البيت وما رجعش.. والدته : كان سندي الوحيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحدث ظهور لأصالة رفقة زوجها بعد شائعات الانفصال

أصالة واسرتها
أصالة واسرتها
سارة عبد الله

ظهرت الفنانة أصالة رفقة زوجها الشاعر فائق حسن، في احدث ظهور على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد شائعات الانفصال التي ترددت مؤخرا.

وشارك أنس نصري شقيق الفنانة اصالة صورا تجمعهم معا، وعلق: "أجمل الأخبار هي التي تعيد الطمأنينة إلى القلوب التي نحبها". 

وترددت خلال الايام الماضية أنباء عن طلاق الفنانة السورية أصالة نصري من زوجها الشاعر فائق حسن بعد زواج دام 5 سنوات.

خالد الذهبى يعلق على شائعة طلاق أصالة وزوجها 

لكن خلال الساعات الأخيرة، اختار خالد الذهبي نجل أصالة الرد بشكل غير مباشر على الأخبار المتداولة، بعدما نشر عبر خاصية «ستوري» على حسابه بـ«إنستجرام» صورة جمعته بفائق حسن وأنس نصري، وكتب تعليقًا وصف فيه الأخبار المنتشرة بأنها «fake»، في إشارة اعتبرها كثيرون نفيًا واضحًا لشائعة الانفصال.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تطارد فيها شائعات الانفصال الثنائي، إذ سبق أن نفت أصالة في أكثر من مناسبة وجود أي خلافات بينها وبين فائق حسن، مؤكدة أن غيابه عن بعض المناسبات أو الحفلات يعود إلى ضغط العمل والانشغالات المهنية فقط.

ولم يعلق الزوجان على هذه الأنباء حتى الآن لا تأكيدا ولا نفيا، علما أن هذه ليست المرة الأولى التي يتردد فيها شائعات الانفصال بينهما، وكان يردان أحيانا بالنفي، وأحيانا بالتجاهل.

وما زال الزوجان حتى الآن يتابعان بعضهما على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بشكل طبيعي، وهو ما قد يشير إلى وضعهما الحالي بشكل ما.

زواج أصالة و فائق حسن 

وكانت أصالة قد تزوجت من فائق حسن في سبتمبر 2021، وتصدرت علاقتهما مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان الزواج، وسط اهتمام دائم من الجمهور والمتابعين بتفاصيل حياتهما الشخصية.

الفنانة أصالة أصالة شائعات طلاق اصالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الباحثة

8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية

خضراوات

الطماطم تنخفض مجددًا.. تعرف على أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق

توروب

رسميًا.. شوبير يعلن انتهاء علاقة توروب بالأهلي وتوقيع المخالصات

بالصور

علامة يظنها الكثيرون بسيطة.. خبير يحذر من عرض قد يكشف مرضا عصبيا قبل سنوات من تشخيصه

أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون

هل تسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال؟.. خبراء يوضحون

هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد