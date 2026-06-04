أحدث ظهور لأصالة رفقة زوجها بعد شائعات الانفصال

ظهرت الفنانة أصالة رفقة زوجها الشاعر فائق حسن، في احدث ظهور على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد شائعات الانفصال التي ترددت مؤخرا.

وشارك أنس نصري شقيق الفنانة اصالة صورا تجمعهم معا، وعلق: "أجمل الأخبار هي التي تعيد الطمأنينة إلى القلوب التي نحبها".

وترددت خلال الايام الماضية أنباء عن طلاق الفنانة السورية أصالة نصري من زوجها الشاعر فائق حسن بعد زواج دام 5 سنوات.

خالد الذهبى يعلق على شائعة طلاق أصالة وزوجها

لكن خلال الساعات الأخيرة، اختار خالد الذهبي نجل أصالة الرد بشكل غير مباشر على الأخبار المتداولة، بعدما نشر عبر خاصية «ستوري» على حسابه بـ«إنستجرام» صورة جمعته بفائق حسن وأنس نصري، وكتب تعليقًا وصف فيه الأخبار المنتشرة بأنها «fake»، في إشارة اعتبرها كثيرون نفيًا واضحًا لشائعة الانفصال.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تطارد فيها شائعات الانفصال الثنائي، إذ سبق أن نفت أصالة في أكثر من مناسبة وجود أي خلافات بينها وبين فائق حسن، مؤكدة أن غيابه عن بعض المناسبات أو الحفلات يعود إلى ضغط العمل والانشغالات المهنية فقط.

ولم يعلق الزوجان على هذه الأنباء حتى الآن لا تأكيدا ولا نفيا، علما أن هذه ليست المرة الأولى التي يتردد فيها شائعات الانفصال بينهما، وكان يردان أحيانا بالنفي، وأحيانا بالتجاهل.

وما زال الزوجان حتى الآن يتابعان بعضهما على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بشكل طبيعي، وهو ما قد يشير إلى وضعهما الحالي بشكل ما.

زواج أصالة و فائق حسن

وكانت أصالة قد تزوجت من فائق حسن في سبتمبر 2021، وتصدرت علاقتهما مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان الزواج، وسط اهتمام دائم من الجمهور والمتابعين بتفاصيل حياتهما الشخصية.