عمرو مصطفي يكشف كواليس تعاونه مع حماقي في ألبومه الجديد

كشف الملحن عمرو مصطفي ، في تصريحات لأحد البرامج الإذاعية، عن كواليس تعاونه مع الفنان محمد حماقي في ألبومه الجديد.



واوضح عمرو مصطفى، انه شارك البوم الفنان محمد حماقي، والذي طرح خلال الساعات الماضية بـ7 أغنيات.

وأكد عمرو مصطفي أن أغنية سمعوني، استغرقت جهدًا كبيرًا في تنفيذها، وتعد أغنية حلي حلي من الأغاني التي خضعت للعديد من التعديلات.

وقال عمرو مصطفي أن محمد حماقي كان يحضر للألبوم منذ فترة طويلة، وكان يمتلك نحو 22 أغنية أختار منهما 14 أغنية ليضمهم ألبومه الجديد، وما زالت هناك 7 أغنيات أخرى.

وتابع عمرو مصطفى أن جميع المشاركين في الألبوم بذلوا مجهودًا كبيرًا، من شعراء و ملحنين وموزعين.