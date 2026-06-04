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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيهاب توفيق يحتفل بتخرج نجليه من الثانوية في كاليفورنيا: يوم مميز لأولادي

أولاد إيهاب توفيق
أولاد إيهاب توفيق

أعرب الفنان إيهاب توفيق عن سعادته الكبيرة بتخرج نجليه أحمد ومحمود من المرحلة الثانوية بإحدى المدارس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.


 

وشارك إيهاب توفيق متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» صورة لنجليه وهما يرتديان زي التخرج، وظهرا من الخلف حاملين لوحات تحمل اسميهما، احتفالًا بهذه المناسبة المميزة.

وعلق الفنان على الصورة قائلاً: «مبرووووك.. النهاردة يوم التخرج لأولادي أحمد ومحمود»، معبرًا عن فخره بما حققاه من إنجاز.


 

وتلقى المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهوره وأصدقائه، الذين حرصوا على تهنئته بهذه المناسبة، متمنين لنجليه المزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة



يذكر أن النجم إيهاب توفيق كان قد أحيا واحدة من أقوى حفلات عيد الأضحى فى مدينتى، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وسط حضور جماهيرى كبير رفع شعار «كامل العدد».

افتتح إيهاب توفيق الحفل وسط استقبال حافل من الحضور، وقدم خلال الأمسية باقة من أشهر أغنياته ومنها «الله عليك يا سيدي» و«يا سلام» و«عامل عاملة» و«داني»، إلى جانب عدد من الأغنيات التى تفاعل معها الجمهور وردد كلماتها معه طوال الحفل.

كما طرح مؤخراً أحدث أغنياته بعنوان «صحبة كدابة»، وهى من ألحان خالد البشبيشى وتوزيع طارق حسيب، كما شهد الكليب الخاص بالأغنية تجربة جديدة فى مسيرته الفنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لأول مرة.

الفنان إيهاب توفيق بتخرج نجليه أحمد ومحمود كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية اخبار الفن

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