إيهاب توفيق يعود بقوة في جولة صيفية بين لبنان وتونس والأردن والساحل الشمالي

يستعد النجم إيهاب توفيق لإحياء سلسلة من الحفلات الغنائية خلال موسم صيف 2026، في إطار نشاطه الفني المتجدد الذي يلتقي من خلاله بجمهوره في أكثر من وجهة عربية.

ومن المقرر أن يحيي إيهاب توفيق حفلات مميزة في لبنان وتونس والأردن، إلى جانب حفل مرتقب في الساحل الشمالي بمصر، حيث تشهد هذه الوجهات إقبالا جماهيريا كبيرا خلال موسم الصيف.

يأتي هذا النشاط الفني في ظل حرص إيهاب توفيق على التواجد المستمر مع جمهوره، من خلال حفلات تجمع بين الطابع الكلاسيكي الذي اشتهر به، والأجواء الصيفية الحيوية، مقدما باقة من أبرز أغانيه التي شكلت علامة في مشواره الفني.

أعمال إيهاب توفيق

وفي سياق نشاطه الفني المكثف، يترقب الجمهور العربي لقاء تاريخيا يجمع إيهاب توفيق بـ حميد الشاعري وهشام عباس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم 11 أبريل الجاري.

ويعد هذا الحفل الأضخم من نوعه، حيث يستعيد إيهاب وحميد وعباس ذكريات الزمن الجميل بمجموعة من الأغاني التي غيرت شكل الموسيقى العربية.