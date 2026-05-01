ننشر أسماء حركة المحليات الجديدة لسكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات| خاص

حصل موقع “صدى البلد”، على أسماء حركة المحليات الجديدة التي أعلنت عنها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الجمعة، وتضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 10 قيادات محلية من الصفين الأول والثاني .

أسماء حركة المحليات

وتضمنت الاسماء تعيين إيهاب محمد رشاد مكاوي سكرتيراً عاماً لمحافظة جنوب سيناء، ومحمد منصور شعير سكرتيراً عاماً لمحافظة الغربية ، ونقل حسن محمد صفوت موافي إلى سكرتير عام البحر الأحمر ، وتعيين محمد صلاح جمعة سكرتيراً عاماً لمحافظة الإسكندرية ، وتعيين خالد عبدالرؤوف عزت سكرتيراً عاماً لمحافظة أسيوط .

كما شملت تعيين ياسر عبدالرحمن حماية سكرتيراً عاماً مساعداً لجنوب سيناء ، ومحمد عبدالسلام سليم سكرتيرا عاما مساعدا لأسيوط، وتعيين محمود محمد عيسي سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة الإسكندرية ، وتعيين وائل محمد حمزة سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة البحيرة ، وتعيين محمد محمود بطيشة سكرتيراً عاماً مساعداً للشرقية.

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة حركة محلية محدودة لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين فى عدد من المحافظات ، تضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 10 قيادات محلية من الصف الأول والثاني ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للوزارة لأداء قيادات المحليات بجميع المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت نقل وتعيين عدد من سكرتيري العموم في محافظات جنوب سيناء ، والغربية ، والبحر الأحمر ، والإسكندرية ، وأسيوط .

تصعيد ونقل عدد من رؤساء المدن والمراكز إلي سكرتيري عموم مساعدين

كما تضمنت الحركة تصعيد ونقل عدد من رؤساء المدن والمراكز إلي سكرتيري عموم مساعدين في محافظات جنوب سيناء ، وأسيوط ، و الإسكندرية ، والبحيرة ، والشرقية.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، القيادات الجديدة بأهمية بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتواجد الميداني في الشارع للاستماع إلي شكواهم وحل مشاكلهم وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات التنموية والخدمية التى تمس حياة المواطنين اليومية .

وشددت الدكتورة منال عوض ، علي أن الفترة الحالية تتطلب من جميع العاملين بالإدارة المحلية التفانى والإخلاص في أداء المهام المكلفين بها لتحقيق طموحات وآمال المواطنين علي أرض المحافظات .