سقوط أمطار علي هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء ذروة الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 2 مايو 2026 حتى الأربعاء 6 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يشهد تباينًا واضحًا، حيث يكون: «مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، حارًا نهارًا على أغلب المناطق، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا».

نشاط رياح وأتربة وتراجع في الرؤية

حذرت الأرصاد من نشاط ملحوظ في حركة الرياح يوم السبت 2 مايو، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على عدد من المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة في «الصحراء الغربية، السواحل الشمالية الغربية، شمال ووسط الصعيد».

فرص أمطار على مناطق متفرقة

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وخليج السويس، ومن المتوقع أن تكون الأمطار رعدية أحيانًا على مناطق من «السلوم، مطروح، سيوة».

انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة

بداية من يوم الأحد 3 مايو 2026 تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 6 و7 درجات مئوية، ما يؤدي إلى تحسن نسبي في الأجواء بعد موجة الحرارة.

توقعات الطقس خلال الفترة المقبلة

تؤكد التوقعات استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في الطقس بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، مع نشاط متقطع للرياح وفرص أمطار على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة من السبت 2 مايو 2026 حتى الأربعاء 6 مايو 2026

القاهرة الكبرى والوجه البحري

السبت 02 مايو: العظمى 32 - الصغرى 17

الأحد 03 مايو: العظمى 25 - الصغرى 14

الاثنين 04 مايو: العظمى 24 - الصغرى 14

الثلاثاء 05 مايو: العظمى 25 - الصغرى 14

الأربعاء 06 مايو: العظمى 25 - الصغرى 14

السواحل الشمالية

السبت 02 مايو: العظمى 21 - الصغرى 15

الأحد 03 مايو: العظمى 20 - الصغرى 13

الاثنين 04 مايو: العظمى 20 - الصغرى 12

الثلاثاء 05 مايو: العظمى 20 - الصغرى 12

الأربعاء 06 مايو: العظمى 20 - الصغرى 12

شمال الصعيد

السبت 02 مايو: العظمى 35 - الصغرى 17

الأحد 03 مايو: العظمى 27 - الصغرى 15

الاثنين 04 مايو: العظمى 25 - الصغرى 12

الثلاثاء 05 مايو: العظمى 26 - الصغرى 12

الأربعاء 06 مايو: العظمى 26 - الصغرى 12

جنوب الصعيد

السبت 02 مايو: العظمى 39 - الصغرى 25

الأحد 03 مايو: العظمى 39 - الصغرى 21

الاثنين 04 مايو: العظمى 32 - الصغرى 17

الثلاثاء 05 مايو: العظمى 31 - الصغرى 17

الأربعاء 06 مايو: العظمى 32 - الصغرى 17