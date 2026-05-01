عمرو أديب يخصم للعاملين الأهلاوية في برنامج الحكاية على الهواء

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز النادي الأهلي على الزمالك بثلاث اهداف نظيفة في بطولة الدوري الممتاز، قائلا :"اي حاجة في الدنيا بتتغير وحاجة غلسة".

واضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"أنا مركب دعامة واعمل ايه وشيء في قلبي.. وتعبت خلاص بقى.. واحتفالات جمهور الاهلي بالفوز على الزمالك".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، :"خصم للثلاث مشجعين للنادي الاهلي اللي شغالين معايا في البرنامج لأنهم علوا صوت احتفالات جماهير الأهلي".

وتابع عمرو أديب، أن :"إمام عاشور عمل ايه انهاردة وماذا قدم في المباراة.. واقول للزمالك زي ما ضيعتوا انبي هل هتضيعوا الباقي في الدروي.. ولو الزمالك ماخدش الدوري السنة دي انا هزعل بقي.. 63 سنة بشجع فرقة مابتكسبش والماتش كان كله هدايا".