البيت الأبيض يعلن أمام الكونجرس انتهاء الحرب ضد إيران

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الجمعة، بأن البيت الأبيض أعلن أمام الكونجرس أنه يعتبر العملية ضد إيران قد انتهت.





و من جانبها، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن إيران أبدت مرونة ملحوظة في موقفها التفاوضي، حيث تخلّت عن شرطها السابق المتعلق بإنهاء الحصار أو رفع العقوبات بشكل كامل كمدخل لاستئناف المحادثات، مكتفيةً بالمطالبة بضمانات محددة.





وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة على سير الاتصالات، فإن طهران باتت تركّز على الحصول على تعهدات تضمن استمرارية أي اتفاق محتمل، خصوصًا في ما يتعلق بعدم انسحاب الولايات المتحدة منه مستقبلاً أو إعادة فرض العقوبات بشكل مفاجئ.





وأشارت المصادر إلى أن هذا التحول يعكس محاولة إيرانية لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، إلى جانب تعقيدات إقليمية ودولية تدفع نحو البحث عن تسوية مرحلية أو تفاهمات محدودة.