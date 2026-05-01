اشتباك ناري عالقمة .. سيناريوهات حصد الزمالك لقب الدوري الممتاز

حقق الأهلي فوزًا مهمًا على الزمالك بثلاثية نظيفة، ليُشعل سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز قبل الجولات الحاسمة.

بن شرقي والشحات يحسمان القمة

سجل أشرف بن شرقي هدفين، وأضاف حسين الشحات الهدف الثالث، ليقودا الأهلي لانتصار كبير في مباراة القمة ويعيدان الفريق بقوة إلى سباق اللقب.

ترتيب الدوري بعد القمة

الزمالك: 50 نقطة

بيراميدز: 50 نقطة

الأهلي: 47 نقطة

سيراميكا كليوباترا: 43 نقطة

المصري البورسعيدي: 40 نقطة

إنبي: 36 نقطة

سموحة: 31 نقطة

بيراميدز يواصل الضغط

واصل بيراميدز مطاردته للصدارة بعدما حقق فوزًا مثيرًا على إنبي بنتيجة 3-2، ليبقى شريكًا للزمالك في القمة بنفس الرصيد.

صراع مشتعل حتى النهاية

اشتد الصراع بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، مع اقتراب الجولات الحاسمة، حيث باتت كل نقطة قادرة على تغيير شكل المنافسة في سباق اللقب.

سيناريوهات الحسم