نقل الإيرانية نرجس محمدي الحائزة على نوبل للسلام من السجن إلى المستشفى

أفادت مؤسسة داعمة للناشطة الإيرانية نرجس محمدي بأنه تم نقلها من السجن إلى المستشفى إثر تدهور وُصف بـ“الكارثي” في حالتها الصحية، بعد أسابيع من مناشدات عائلتها وأنصارها للسماح لها بتلقي علاج طبي عاجل.

وذكرت المؤسسة، في بيان، أن محمدي نُقلت من سجن زنجان إلى أحد المستشفيات المحلية داخل المحافظة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة العلاج الذي تتلقاه أو وضعها الصحي الحالي.

وكانت تقارير سابقة صادرة عن المؤسسة قد أشارت إلى أن محمدي دخلت في إضراب عن الطعام خلال شهر فبراير، قبل أن تتدهور حالتها بشكل ملحوظ في مارس، حيث تحدثت عن معاناتها من وضع صحي “بالغ الخطورة” واحتمال تعرضها لنوبة قلبية، إضافة إلى حرمانها من رعاية طبية متخصصة داخل السجن.

وتُعد محمدي من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، وقد مُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2023 تقديرًا لجهودها في “مناهضة قمع النساء وتعزيز حقوق الإنسان والحريات”، بحسب لجنة الجائزة.

وكان نجلاها قد تسلما الجائزة نيابة عنها خلال حفل رسمي أُقيم في العاصمة النرويجية أوسلو، في ظل استمرار احتجازها داخل إيران.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات الإيرانية بشأن نقل محمدي أو وضعها الصحي، ما يترك المعلومات المتداولة ضمن نطاق البيانات الصادرة عن مؤسستها ومقربين منها.