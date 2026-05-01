البيت الأبيض يبلغ الكونجرس: الحرب مع إيران انتهت

أكد البيت الأبيض، في رسالة إلى الكونجرس اليوم /الجمعة/، أن الحرب مع إيران قد "انتهت".

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتجنب فعليا الموعد النهائي القانوني في أول مايو للحصول على موافقة أعضاء الكونجرس لمواصلة الحرب مع إيران.

وكان من المقرر سلفا أن يمر ذلك الموعد دون اتخاذ إجراء من قبل المشرعين الجمهوريين الذين يتركون الأمر للرئيس.

وفي السياق، أعلن البيت الأبيض أن إيران لم تعد تشكل ذلك التهديد الذي كانت تمثله سابقا، مشيرا إلى أنها لم تعد لديها الطموحات النووية التى كانت لديها واقتصادها بات منهكا.

وقال البيت الأبيض إن عملية ـ الغضب الملحمي ـ ، نجحت في تحقيق جميع أهدافها العسكرية في أقل من 6 أسابيع، معلنا أن الرئيس ترامب قضى على قدرات إيران في مجال الأسلحة النووية بضربات محددة وعقوبات مشددة وعمليات استخبارية.