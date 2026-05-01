رد فعل مثير من إيهاب الخطيب بعد فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي نظيره الزمالك بثلاثية نظيفة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26 ضمن لقاءات الجولة الخامسة بالبطولة المحلية.

ونشر الناقد الرياضي ايهاب الخطيب عبر حسابه علي فيسبوك صورة له رفقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعلق قائلا "ليلة حمرا"

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولاتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.