لا كورة ولا شوطة كله فى المدرجات.. أحمد موسى ينتقد عبد الله السعيد

انتقد الإعلامي أحمد موسي أداء نجم نادي الزمالك عبدالله السعيد في مباراة القمة أمام الأهلي ،في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد موسي عبر موقع اكس ؛"عبد الله السعيد تقريبا خلص اللي عنده

‏مش ده عبد الله لا كوره ولا شوطه كله فى المدرجات"..

حسم الأهلي قمة الدوري المصري رقم 132 لصالحه، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات المسابقة.

بدأت المباراة بحذر من الفريقين، وكاد الزمالك أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة عن طريق عدي الدباغ، إلا أن تسديدته مرت أعلى مرمى مصطفى شوبير.

ونجح الأهلي في فرض سيطرته تدريجيًا، ليتمكن أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 17 بعد عرضية مميزة من طاهر محمد طاهر. وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.