الصين : مضيق هرمز سيكون محورًا رئيسيًا خلال زيارة ترامب المرتقبة

قال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة، فو تسونج، إن قضية مضيق هرمز ستحتل موقعًا بارزًا على جدول الأعمال خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأوضح المسؤول الصيني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، أن بكين تنظر بقلق إلى التطورات الأمنية في هذا الممر البحري الحيوي، الذي يُعد أحد أهم شرايين نقل الطاقة في العالم، مشيرًا إلى أن استقرار الملاحة فيه يمثل أولوية مشتركة للمجتمع الدولي.

وأضاف أن بلاده تعتزم مناقشة سبل ضمان أمن الملاحة وخفض التصعيد في المنطقة، في ظل التوترات المتزايدة المرتبطة بالملف الإيراني والعقوبات الأمريكية، مؤكدًا أهمية الحلول الدبلوماسية وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تعطيل حركة التجارة العالمية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تحضيرات دبلوماسية مكثفة للزيارة المرتقبة، حيث يُتوقع أن تشمل المباحثات بين واشنطن وبكين ملفات متعددة، من بينها الأمن الإقليمي، والطاقة، والتجارة الدولية.

ويرى مراقبون أن إدراج ملف مضيق هرمز على جدول المحادثات يعكس تنامي القلق الدولي من أي اضطرابات محتملة في المنطقة، خاصة مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على أسواق النفط العالمية.