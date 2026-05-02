خرج للمدرسة ولم يعد.. نهاية مأساوية للطفل إياد بعد اختفائه بجزيرة الذهب.. صور



تحولت لحظات القلق والبحث إلى صدمة كبيرة داخل أسرة الطفل “إياد” بمنطقة جزيرة الذهب التابعة لمحافظة الجيزة، بعدما خرج صباحًا متجهًا إلى مدرسته، قبل أن يختفي بشكل مفاجئ، لتبدأ أسرته رحلة بحث طويلة انتهت باكتشاف غرقه بعد خروجه للتنزه مع أصدقائه بالقرب من نهر النيل، وتجري الآن قوات الإنقاذ النهري البحث عن جثمان الطفل إياد لانتشاله من المياه.



وبحسب رواية أسرته، خرج الطفل كعادته مرتديًا الزي المدرسي، إلا أنه لم يصل إلى المدرسة ولم يعد إلى المنزل، ما أثار حالة من الذعر بين أفراد أسرته، خاصة بعد مرور ساعات طويلة دون أي تواصل معه.



وتوجهت الأسرة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بتغيبه، بالتزامن مع نشر صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الأهالي بالمساعدة في العثور عليه، وسط دعوات بعودته سالمًا.



ومع تكثيف عمليات البحث والسؤال عنه في المناطق المحيطة، كشفت التحريات الأولية أن الطفل توجه رفقة عدد من أصدقائه للتنزه بالقرب من النيل، قبل أن يتعرض للغرق، حيث تم العثور على جثمانه وانتشاله.



وخيمت حالة من الحزن على أهالي المنطقة عقب انتشار خبر وفاته، خاصة أن الطفل خرج من منزله متجهًا إلى الدراسة، قبل أن تنتهي رحلته بشكل مأساوي لم يكن يتوقعه أحد.