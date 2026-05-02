الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا في الإسكندرية قبل مواجهة سموحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب معتمد جمال، الانتظام في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية بداية من صباح يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لمواجهة سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تركيز كامل على اللقاء الحاسم

يأتي قرار إقامة المعسكر المغلق بهدف تهيئة اللاعبين نفسيًا وبدنيًا، وخلق حالة من التركيز الشديد بعيدًا عن أي ضغوط أو مشتتات خارجية، خاصة في ظل أهمية المرحلة الحالية من الموسم. ويسعى الجهاز الفني إلى استغلال هذه الفترة في تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، والعمل على رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين قبل اللقاء المرتقب.

مباراة مصيرية في سباق اللقب

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام سموحة، حيث يحل ضيفًا عليه في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية التي تحدد بطل الدوري. وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة للفريق الأبيض، إذ تمثل خطوة حاسمة في مشواره نحو المنافسة على اللقب.

الجهاز الفني يراهن على الانضباط

يراهن معتمد جمال على حالة الانضباط والالتزام داخل المعسكر، من أجل تحقيق أفضل جاهزية ممكنة للفريق، سواء على المستوى الفني أو البدني. كما يسعى إلى تجهيز العناصر الأساسية والبدلاء بنفس الدرجة، تحسبًا لأي ظروف قد تطرأ خلال المباراة.

طموحات جماهيرية كبيرة

تترقب جماهير الزمالك هذه المواجهة بفارغ الصبر، آملين في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرص الفريق في حصد لقب الدوري. ويأمل اللاعبون في تقديم أداء قوي يعكس طموحات النادي وتطلعات جماهيره خلال هذه المرحلة الحاسمة من الموسم