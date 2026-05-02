علاء عبد الغني: لاعيبة الزمالك كانت خايفة.. ومعتمد جمال أخطأ في التشكيل

قال علاء عبد الغني، لاعب الزمالك السابق، إن معتمد جمال المدير الفني للفريق هو اللي تسبب في خسارة القمة قدام الأهلي، بعد ما دفع بتشكيل وصفه إنه كان خاطئ من البداية في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا إن أخطاء من النوع ده بتتكرر وبتأثر بشكل واضح على نتائج الفريق في المباريات الكبيرة.

وأوضح عبد الغني خلال لقائه مع الإعلاميين محمد طارق أضا وإيهاب الكومي، في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»،

"كان لازم محمد إبراهيم يشارك في المباراة لأنه لاعب مميز ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة، وكان ممكن يفرق مع الفريق في وسط الملعب، مشيرًا كمان إلى إن شيكوبانزا عنده القدرة إنه يقدّم إضافة هجومية قوية ويسحب الفريق لقدّام، لكنه أكد إن اللاعب كان لازم يبدأ أساسي من أول اللقاء مش على دكة البدلاء".

وأضاف عبد الغني إن فوز الأهلي على الزمالك في القمة الأخيرة أعاد الفريق الأحمر من جديد لدائرة المنافسة على لقب الدوري، بعد ما كان الصراع بدأ ياخد شكل مختلف في جدول الترتيب، موضحًا إن نتيجة المباراة أثرت بشكل مباشر على شكل المنافسة في المرحلة الحالية من البطولة.

وأشار علاء عبد الغني إلى إن لاعبي الزمالك ما قدموش الأداء المطلوب في المباراة، وظهر عليهم الخوف من لاعبي الأهلي بشكل واضح خلال مجريات اللقاء، وهو ما انعكس على المستوى الفني للفريق داخل الملعب، مؤكدًا إن الحالة النفسية للاعبين كانت سبب رئيسي في الصورة اللي ظهروا بيها، قائلا"لاعيبة الزمالك كانت خايفة النهاردة من لاعبي الأهلي".

واختتم تصريحاته أن لاعبي الزمالك كانوا أقل جرأة في المواجهة، وكأن في حالة تراجع وقلق من المواجهة الكبيرة، وهو ما ساعد الأهلي على فرض سيطرته وتحقيق الفوز في مباراة القمة بنتيجة كبيرة، معتبراً إن ده واحد من أهم أسباب خسارة الفريق في اللقاء.