مش عارف أنام.. رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك بثلاثية

عبر الناقد الرياضي عمرو الدردير عن حزنه الشديد عقب خسارة الزمالك أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: «حقيقي أنا حزين يا زمالك ومش عارف أنام».

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولاتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.