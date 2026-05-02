البنتاجون: 4.8 مليار دولار خسائر إيران بسبب الحصار البحري

قدرت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاجون” خسائر إيران بسبب الحصار البحري على موانيها حتى الآن بـ 4.8 مليار دولار.

وكشفت تقارير لوكالة رويترز أن إيران تلجأ إلى تعطيل أنظمة تتبع السفن AIS كوسيلة للتهرب من الحصار البحري المفروض عليها، في محاولة للحفاظ على تدفق صادراتها النفطية رغم القيود الأمريكية المشددة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن ما يُعرف بـ“أسطول الظل” حيث تعتمد طهران على سفن تخفي مساراتها أو ترسل بيانات مضللة لتفادي الرقابة الدولية.

ووفقاً للبيانات تقوم بعض الناقلات بإيقاف أجهزة التتبع أو التلاعب بمواقعها إلى جانب استخدام أعلام وهمية وشركات واجهة ما يسمح لها بنقل النفط بعيداً عن أعين الجهات الرقابية.

وتؤكد هذه الأساليب صعوبة تطبيق الحصار بشكل كامل في ظل شبكة معقدة من العمليات البحرية السرية.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تشديد إجراءاتها البحرية بما يشمل اعتراض سفن وإجبار أخرى على العودة وسط تصاعد التوتر في مضيق هرمز وتأثير ذلك على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة.