الجيش الأمريكي: إجبار 27 سفينة على العودة منذ بدء الحصار على موانئ إيران

وأضافت القيادة المركزية- في منشور على منصة "إكس"- إنه منذ بدء الحصار المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو الخارجة منها، وجّهت القوات الأمريكية 27 سفينة للعودة إلى موانئ إيرانية.

ويهدف الحصار الأمريكي، الضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي في الخليج العربي يمر عبره عادة 20% من نفط العالم.

وقد هاجمت الولايات المتحدة سفينة شحن ترفع العلم الإيراني واحتجزتها الأيام الماضية، مشيرة إلى أنها حاولت الالتفاف على الحصار فيما تعهدت القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة بالرد.

في غضون ذلك، تستعد باكستان لجولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قبل يومين من انتهاء هدنة وقف إطلاق النار.